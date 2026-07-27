Javier Milei acusa a Brasil y México de una campaña contra Argentina

La relación entre Argentina y Brasil se tensó ayer después de que el presidente argentino, Javier Milei, acusó a México, al gobierno brasileño y al Partido Demócrata de Estados Unidos de financiar una supuesta campaña contra Argentina durante el Mundial de futbol. Las declaraciones ocurrieron horas después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por los insultos que el mandatario lanzó contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una entrevista con Radio Mitre, Javier Milei aseguró que el gobierno de Brasil destinó una parte importante de los recursos para esa supuesta campaña. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, 25 por ciento de los recursos salió de ahí”, afirmó.

El Dato: Según la última encuesta de Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva lidera los sondeos electorales, con una ventaja de cinco puntos en una eventual segunda vuelta.

El mandatario argentino agregó que la campaña también fue financiada por México y por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Según dijo, esos sectores buscan impedir que prosperen las ideas de libertad que impulsa su administración.

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Sostuvo que las críticas se difundieron principalmente en redes sociales durante el Mundial. Mencionó publicaciones relacionadas con un supuesto favoritismo arbitral hacia la selección argentina, el respaldo de funcionarios del gobierno israelí al equipo nacional y señalamientos que calificaban a Argentina como un país racista.

El presidente afirmó que su país se convirtió en “un emblema de la libertad” y atribuyó esas críticas a un ataque mediático contra su gobierno. También aseguró que Argentina representa un modelo que desafía las políticas impulsadas por gobiernos de izquierda.

3 meses faltan para las elecciones presidenciales en Brasil

Las declaraciones se produjeron después de un nuevo episodio de fricción con Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las expresiones que Javier Milei pronunció durante un acto político en São Paulo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro rumbo a las elecciones de octubre.

Durante su intervención, el argentino calificó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y lo acusó de difundir el socialismo en América Latina y de conducir a Brasil hacia una crisis fiscal. También llamó “basura calva” al magistrado Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema brasileña y responsable del proceso que concluyó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022.

Javier Milei cuestionó además la decisión de la justicia brasileña de negarle autorización para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. “A mí no me dejaron visitar a mi amigo”, dijo Javier Milei, al asegurar que el exmandatario está “injustamente” preso.

También comparó esa situación con el periodo en que Lula da Silva estuvo encarcelado y sostuvo que, en ese entonces, el actual presidente brasileño recibió la visita de dirigentes extranjeros. Para Javier Milei, la negativa a reunirse con Jair Bolsonaro constituye una muestra de la supuesta injusticia de su detención.

Afirmó además que el gobierno brasileño colaboró con la oposición durante la pasada campaña electoral en Argentina y expresó su confianza en que Brasil se sume a lo que llamó la “ola azul” con una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Las declaraciones de Javier Milei provocaron nuevas reacciones en Brasil. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, lamentó los insultos dirigidos contra Alexandre de Moraes y defendió la independencia del Poder Judicial.