Trump mantiene abierta la vía militar frente a Irán

Gente camina en una calle de Teherán, mientras hay una pausa en hostilidades, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas todas las alternativas para definir el siguiente paso en la guerra con Irán, incluida una nueva ofensiva militar, aunque por ahora permite que continúen las conversaciones diplomáticas. Así lo afirmó ayer el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien aseguró que Washington combina la presión militar con los esfuerzos políticos para alcanzar sus objetivos.

“El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa. Y está ejerciendo tanto la vía diplomática como la económica y la militar para lograr un objetivo estratégico muy claro”, declaró Mike Waltz durante una entrevista con NBC.

El Dato: El Pentágono actualizó su base de datos de bajas de guerra, registró más de 140 heridos y reincorporó a los cuatro soldados fallecidos el fin de semana pasado.

El funcionario explicó que el magnate decidió aprovechar la pausa registrada durante el fin de semana para dar margen a las negociaciones. Añadió que los contactos continúan en distintos niveles, desde reuniones técnicas hasta conversaciones entre altos funcionarios.

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“Lo que el presidente está haciendo en este momento, como hemos visto desde el principio, es dar algo de espacio a las conversaciones. Las conversaciones continúan. Se están desarrollando en todos los niveles, desde los aspectos más técnicos hasta los niveles más altos”, afirmó en Meet the Press.

El Tip: Los precios del petróleo cayeron más de 5 % ayer en medio de la continua inestabilidad en el Golfo Pérsico.

En otra entrevista con Fox News Sunday, Mike Waltz sostuvo que los esfuerzos diplomáticos se intensificaron durante los últimos días, aunque dejó claro que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para actuar si las negociaciones fracasan. También señaló que las divisiones internas dentro del régimen iraní han dificultado el diálogo.

RESERVA DE MUNICIONES. Mientras la Casa Blanca sostiene que el Ejército tiene plena capacidad para continuar cualquier campaña, surgieron versiones sobre la preocupación de altos mandos por el nivel de reservas de municiones.

CNN informó que, durante una reunión celebrada el viernes en la Casa Blanca, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, expresó inquietud por el estado del arsenal y por las consecuencias que tendría ampliar la guerra.

El representante de EU ante Naciones Unidasreconoció que parte de las reservas disminuyó debido al envío de armamento a Ucrania y a la situación heredada de la administración anterior, pero rechazó que eso limite la capacidad militar estadounidense.

624 soldados de Estados Unidos han resultado heridos

“El Ejército de EU, y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y sólo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel”, aseguró.

También afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recibió una situación complicada al asumir el cargo. Reportes de CNN señalaron además que el vicepresidente JD Vance expresó reservas sobre una escalada del conflicto, mientras que Axios publicó que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, almirante Brad Cooper, recomendó detener la campaña de bombardeos porque había alcanzado el límite de su efectividad.

En Irán, la incertidumbre persiste entre la población. Un empresario de Teherán declaró a Reuters que duda de que la pausa en los ataques sea duradera y describió la situación como un estado permanente de incertidumbre.

En medio del conflicto, Donald Trump publicó en Truth Social imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran, aparentemente, la captura de un petrolero iraní y un ataque contra la terminal petrolera de la isla de Jarg.

NUEVAS ADVERTENCIAS. Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Teherán mantendrá su política de responder sólo mientras continúen los ataques estadounidenses. Según explicó, ese mensaje ya fue transmitido a Washington, aunque reconoció que en Irán existe más escepticismo que optimismo sobre la pausa ordenada por el republicano.

Al mismo tiempo, Irán informó avances en las conversaciones con Omán para coordinar la gestión del estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, señaló que ambas delegaciones sostuvieron varias rondas de diálogo para establecer mecanismos que permitan garantizar un tránsito seguro y respetar los derechos soberanos de ambos países.

El funcionario iraní afirmó que las conversaciones fueron útiles y confirmó que seguirán las consultas técnicas y políticas. También aseguró que no ha cambiado la situación del tránsito marítimo por ese paso estratégico, por donde circula una parte importante del comercio mundial de petróleo.

Las conversaciones ocurren después de las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní y de la creación de un corredor marítimo temporal impulsado por Omán con respaldo estadounidense. Posteriormente, Irán atacó embarcaciones que utilizaban esa ruta, Washington intensificó los bombardeos y ambas partes retomaron medidas de presión en la zona.

La tensión también aumentó en el mar Caspio. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, advirtió que el ataque ucraniano contra un carguero iraní “no quedará sin respuesta” y responsabilizó al presidente Volodimir Zelenski de actuar al servicio de Israel.

Según las autoridades iraníes, el ataque destruyó el puente de mando del buque, provocó la muerte de un marinero y dejó tres tripulantes heridos. La embarcación transportaba hierro desde el puerto ruso de Astracán hacia Bandar Anzali, una ruta utilizada para el comercio entre ambos países. Ucrania informó que los ataques alcanzaron barcos que trasladaban material militar desde Irán hacia Rusia y también un buque de guerra ruso.

Mientras, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, reiteró el respaldo de la República Islámica a Hezbolá mediante una carta dirigida a su dirigente, Naim Qassem. En ella sostuvo que el apoyo al grupo forma parte de la estrategia iraní.