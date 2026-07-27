Abaten a autor del ataque en Berlín

Personas se congregan para apoyar a la comunidad LGBTQ+ en Berlín, ayer.

El presunto responsable del ataque durante las celebraciones del Orgullo LGBT de Berlín, que dejó una persona muerta y 29 heridas, fue abatido ayer por la policía alemana tras una búsqueda de casi 24 horas.

Las autoridades informaron que el sospechoso fue localizado en un complejo de huertos urbanos del distrito de Spandau. Según las primeras investigaciones, corrió hacia los agentes con un arma blanca, por lo que los policías abrieron fuego. Murió en el lugar pese a los intentos de reanimación.

La policía lo identificó como Abdul Ballout, ciudadano alemán de 21 años, de origen libanés. La fiscalía señaló que había intentado unirse al Estado Islámico y que era conocido por las autoridades por su radicalización y antecedentes. También fue condenado por preparar un acto de violencia grave y, de acuerdo con fuentes de seguridad, salió de un centro de detención juvenil apenas dos meses antes.

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El ataque ocurrió la noche del sábado en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo. De acuerdo con la investigación, embistió con una camioneta a la multitud y después atacó a varias personas con un machete.

El canciller Friedrich Merz llamó a defender “la libertad, la apertura y el espíritu liberal” del país.