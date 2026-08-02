Lula da Silva oficializa candidatura para buscar un cuarto mandato presidencial en Brasil

Lula da Silva fue proclamado candidato del PT para buscar un cuarto mandato en las elecciones de octubre.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue proclamado este domingo como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para buscar un cuarto mandato presidencial en las elecciones del próximo 4 de octubre, con el compromiso de encabezar un gobierno “más firme” y concluir las transformaciones que, aseguró, permanecen pendientes en el país.

Durante la convención nacional del PT, celebrada en São Paulo, Lula formalizó su intención de contender por un cuarto mandato, para lo cual se repetirá la fórmula con el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, quien acompañó al mandatario en los comicios de 2022.

Lula y Geraldo Alckmin repetirán la fórmula presidencial con la que regresaron al poder en 2022. ı Foto: The Associated Press

En el evento, Lula Da Silva sostuvo que, en caso de obtener la victoria, asumirá una postura más decidida en la conducción del Gobierno, y será un presidente “duro”.

"No quiero a un Lula pacifista. Quiero a un Lula duro, que haga lo que nosotros (el PT) no hemos terminado de hacer, porque ya nos hemos ocupado de lo básico“, dijo el mandatario brasileño.

En este sentido, afirmó que su administración, comenzada en 2023, ya resolvió “lo básico” y ahora buscará profundizar sus políticas.

La convención del Partido de los Trabajadores oficializó la candidatura de Lula rumbo a los comicios presidenciales de octubre. ı Foto: The Associated Press

Asimismo, aseguró que su campaña se apoyará en los resultados de su gestión y no en promesas que no puedan cumplirse.

El mandatario, de 80 años, también rechazó los cuestionamientos sobre si, por su edad, está en condiciones de competir nuevamente por la Presidencia, y dijo que está completamente capacitado. Además, reiteró que este sería su último mandato si resulta electo.

Por otra parte, Luiz Inácio Lula Da Silva anunció que impulsará un mayor fortalecimiento de la defensa nacional y de la industria militar brasileña para preservar la soberanía del país.

En ese contexto, afirmó que Brasil debe estar preparado para evitar cualquier intervención extranjera y proteger recursos estratégicos como los minerales raros.

Nuevo enfrentamiento entre izquierda y derecha en Brasil: Lula iría contra Flávio Bolsonaro

La elección se perfila como una nueva confrontación entre la izquierda y la derecha brasileñas. El principal adversario de Lula será el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien, a su vez, cumple una condena por su participación en un intento de golpe de Estado.

El presidente brasileño aseguró que, si es reelecto, impulsará una agenda más firme y fortalecerá la defensa nacional. ı Foto: Reuters

La campaña también se desarrolla en medio de tensiones diplomáticas con Argentina, luego de que el presidente Javier Milei respaldara públicamente la candidatura del legislador conservador y lanzara críticas contra Lula y el sistema judicial brasileño.

De acuerdo con una encuesta del instituto Datafolha, citada por agencias internacionales, Lula mantiene la ventaja en la intención de voto con 40 por ciento de las preferencias para la primera vuelta, frente al 32 por ciento de Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, ambos candidatos registran altos niveles de rechazo entre el electorado, lo que anticipa una contienda marcada por la polarización política.

Con información de Europa Press.

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