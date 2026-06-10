Sheinbaum y Lula da Silva revisan cooperación energética y comercio; alistan reunión bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron este miércoles un diálogo para avanzar en la agenda de cooperación bilateral.

Ambos gobiernos acordaron profundizar sus lazos en sectores clave como la energía, el comercio y la ciencia, además de reiterar su compromiso con la integración de América Latina y el Caribe.

Cooperación energética y comercial como ejes rectores

El acercamiento entre ambas naciones se centró en la revisión de los avances registrados en el diálogo político durante los últimos meses.

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El presidente brasileño destacó las reuniones para establecer un marco de colaboración energética, que incluye desde el intercambio en materia de biocombustibles hasta la posible firma de un instrumento de colaboración entre Pemex y Petrobras.

“Revisamos los avances registrados en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por nuestros gobiernos”, señaló Lula da Silva a través de sus redes sociales, destacando que el trabajo conjunto busca potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación en ambas naciones.

Además de los temas energéticos, las administraciones acordaron profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico que regula el comercio bilateral.

El objetivo es facilitar el intercambio económico entre las dos economías más grandes de la región.

Conversei hoje com a presidenta do México, @Claudiashein. Revisamos os avanços registrados nos compromissos de cooperação e diálogo político assumidos por nossos governos nos últimos meses.



Destacamos as produtivas tratativas relacionadas à agenda de cooperação energética, que… — Lula (@LulaOficial) June 10, 2026

Brasil y México abordan agenda de salud, turismo y ciencia

Los mandatarios evaluaron positivamente la colaboración existente en áreas como salud y turismo, buscando mecanismos para fortalecer la gobernanza pública.

Asimismo, se fijaron metas para estrechar la cooperación en los sectores científico y tecnológico, elementos que los gobiernos consideran fundamentales para la prosperidad compartida.

Para garantizar la ejecución de estas acciones, los jefes de Estado instruyeron a sus respectivas cancillerías organizar, a la brevedad, la VI Reunión de la Comisión Binacional México–Brasil.

Ambos apuestan por preservar el multilateralismo

En el ámbito internacional, México y Brasil ratificaron su postura conjunta en defensa del derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia.

Ambos gobiernos subrayaron la importancia de preservar el multilateralismo ante el complejo contexto global actual.

“Reafirmamos la importancia y el valor que atribuimos al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo”, señaló Lula da Silva, presidente de Brasil.

Apoyan a Michelle Bachelet para Secretaria General de las Naciones Unidas

En este sentido, los mandatarios compartieron su preocupación por la situación humanitaria en Cuba y reiteraron su postura a favor de terminar con el embargo hacia dicho país caribeño.

Como parte de su visión sobre la gobernanza mundial, ambos gobiernos hicieron público su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas, destacando su perfil para encabezar este organismo.

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JVR