Busca Petrobras alianza con Pemex

LA EMPRESA brasileña Petrobras enviará representantes a México para explorar nuevas oportunidades de negocio, ya que tiene en vista una posible alianza con la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo ayer la directora ejecutiva, Magda Chambriard.

La compañía ha buscado proyectos en el extranjero para reponer sus reservas de petróleo, una iniciativa que, según Magda Chambriard, también incluiría eventualmente acuerdos con Venezuela.

La ejecutiva explicó a los analistas en una conferencia telefónica que Petrobras considera que la parte mexicana del Golfo de México está poco desarrollada, especialmente en aguas ultraprofundas, una especialidad de la petrolera brasileña.

El Tip: Una visita del equipo de Petrobras está programada para hoy, para organizar trabajos en conjunto con los técnicos de Pemex.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a inicio de este año una asociación entre Petrobras y Pemex a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum; Magda Chambriard dijo que ve oportunidades en la exploración y explotación de yacimientos maduros junto a Pemex.

“Si eso es posible, ¿qué destino le damos a ese petróleo? No hay nada mejor que refinarlo en México, justo al lado”, añadió.

En Venezuela, según la ejecutiva, Petrobras se encuentra aún en las primeras fases de evaluación de posibles oportunidades. Magda Chambriard afirmó que el país figura en la “lista de deseos” de la empresa.

Asimismo, el 29 de abril de este año, Sheinbaum Pardo destacó que tuvo una reunión con Magda Chambriard y acordaron colaborar para que algunos de los desarrollos tecnológicos de Petrobras sean aprovechados por la petrolera mexicana y viceversa, pero aseguró que no se firmó algún acuerdo.

“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos, y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”, indicó la mandataria en la Conferencia del Pueblo.

Afirmó que la petrolera brasileña es una compañía “muy buena” y que el Estado brasileño tiene una participación importante en ella, y también la iniciativa privada.