IEPS afecta 20% de ganancias de Pymes

EL AUMENTO del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a cigarros, refrescos y bebidas edulcoradas durante este año, ha impactado de manera negativa a las 1.2 millones de unidades comerciales en pequeño (Pymes) que existen en todo el país, originándoles pérdidas de entre 15 y 20 por ciento, refirió Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

“Las pequeñas tienditas, los pequeños negocios sí han sentido este aumento en las bebidas tanto de refrescos como ahora de las saborizadas con edulcorantes no calóricos y eso repercute inmediatamente en los ingresos propios que tiene cada establecimiento, menos 15 a menos 20 por ciento prácticamente en esos 1.2 millones de unidades que existen en todo el país”, indicó en conferencia.

Refirió que el argumento bajo el cual fue incrementado el IEPS a cigarros, refrescos y bebidas azucaradas fue la recaudación aproximada de entre 70 y 75 mil millones de pesos al año, aunque comentó que en los primeros tres meses de 2026 han sido recaudados alrededor de 14 mil 400 millones de pesos.

“Imagínense, creo que me quedo corto cuando voy a decir que la recaudación es menor en aproximadamente mil 200 millones de pesos menos en la meta proyectada durante los tres primeros meses. Y creo que me quedo corto porque podría ser hasta tres mil, tres mil 500 millones menos que no recaudó este Gobierno por este impuesto”, dijo Téllez Hernández.

Lo anterior fue compartido durante la presentación de la campaña “Los cigarros pirata no valen la pena”, iniciativa de la Asociación Nacional de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) para desincentivar el comercio y adquisición de cigarros apócrifos,

Para este año, el IEPS aplicable a refrescos, bebidas azucaradas y jugos transitó de 1.6451 pesos a 3.8 pesos por litro, con el caso especial a las bebidas edulcoradas, que tuvieron aplicación por primera vez de este impuesto a razón de 1.5 pesos por litro; para los cigarrillos expendidos en paquetes, estaban sujetos a impuestos ad valorem de 160 por ciento, tuvieron un aumento para alcanzar el 200 por ciento.