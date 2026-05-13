Funo: 15 años liderando el sector inmobiliario mexicano

Socios y directivos en el campanazo por los 15 años de operación de Funo, ayer, en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.

El primer y más grande Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Uno (Funo), cumplió sus primeros 15 años en una posición de liderazgo en el sector inmobiliario, un mercado que vale cerca de 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de 500 mil millones de pesos de valor de capitalización.

En el marco del campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por su 15 aniversario, Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo, destacó que la compañía abrió la brecha en una industria que en los últimos años ha ganado peso dentro del mercado bursátil mexicano al canalizar capital hacia activos inmobiliarios productivos.

El Dato: La Oferta Pública Inicial de Funo fue de aproximadamente 300 millones de dólares (mdd). Al año siguiente, se hizo una ampliación de capital por 700 mdd.

“(Hace 15 años) no me imaginé que íbamos a estar donde estamos el día de hoy y que atrás de nosotros hubiera 15 o 16 Fibras más que su valor de capitalización es prácticamente el 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto, 500 mil millones de pesos de valor de capitalización. Entonces, el formar parte de ese equipo que logró ese parteaguas en el mercado inmobiliario, el haber sabido tomar las oportunidades, de la combinación que presentaba tanto el mercado inmobiliario como el mercado financiero, creo que es lo que nos llevó a estar donde estamos actualmente”, señaló en conferencia de prensa.

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En 2011, cuando inició operaciones el Fideicomiso, contaba con 17 propiedades y alrededor de 700 mil metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR), 15 años después ya supera las 600 propiedades y más de 12.3 millones de metros cuadrados distribuidos en los 32 estados del país.

Con ello, explicó, Fibra Uno ha multiplicado 18 veces su ABR y ha crecido 36 veces su portafolio, además de que su Ingreso Operativo Neto aumentó más de 30 veces, mientras mantiene niveles de ocupación cercanos al 95 por ciento.

12.3 millones de metros cuadrados tiene la firma

Torre Mayor, de sus propiedades más emblemáticas. ı Foto: Berenice Luna y Especial

“En estos 15 años, las Fibras demostraron que el sector inmobiliario puede convertirse en una fuente estable de financiamiento y de creación de valor para el mercado mexicano. Funo ayudó a construir una nueva categoría de inversión ligada al crecimiento económico y urbano del país”, sostuvo André El-Mann Arazi, director general del Fideicomiso de Inversión.

El crecimiento de Funo ha corrido en paralelo a la consolidación del modelo de las Fibras en México. La estructura permitió incorporar al mercado bursátil activos inmobiliarios tradicionalmente ilíquidos y abrió la participación a inversionistas institucionales y minoristas en segmentos como oficinas, centros comerciales, parques industriales y desarrollos de uso mixto.

Dentro de su portafolio destacan algunos de los desarrollos más representativos del mercado inmobiliario nacional, entre los que se encuentran Mítikah, Torre Mayor, Torre Diana, Torre del Caballito y Torre Mexicana en el corredor corporativo capitalino; de igual manera, forman parte de sus activos centros comerciales como La Isla Cancún, Patio Universidad y Patio Santa Fe, además de parques industriales estratégicos como San Martín Obispo y Tepozpark, en el Estado de México.

Los directivos insistieron en que la evolución de Funo refleja cambios estructurales en la economía mexicana: mayor institucionalización del mercado inmobiliario, crecimiento de la demanda logística vinculada al comercio internacional y una creciente integración entre bienes raíces y mercados financieros.

Jorge de Pigeon y Gonzalo Robina, directivos de Funo, ayer, en conferencia. ı Foto: Berenice Luna y Especial

617 propiedades, con las que cuenta Fibra UNO

“La evolución de Funo evidencia el papel de las Fibras en la consolidación de un mercado inmobiliario más sofisticado, con mayor participación de capital institucional y una vinculación más estrecha con el desarrollo del país”, afirmó el director general adjunto de Fibra Uno.

Por su parte, Jorge Alegría Formoso, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, señaló que la Fibra no sólo abrió camino como la primera listada en México, también contribuyó a transformar el mercado inmobiliario bursátil del país.

“Desde Grupo BMV celebramos 15 años de crecimiento, innovación y confianza de los inversionistas en una historia que continúa evolucionando”.

En los últimos años, la compañía reforzó su exposición industrial ante el fenómeno del Nearshoring, uno de los motores de inversión más relevantes para México, así, a través de Fibra NEXT, su plataforma enfocada en activos industriales busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas y la demanda de espacios manufactureros vinculados al comercio con Norteamérica.

La empresa también ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en distintas áreas de operación, incluyendo eficiencia energética y reducción de impacto ambiental en sus inmuebles.