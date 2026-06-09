Gobierno de Sheinbaum emite decreto para suspender labores en oficinas por inauguración del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un decreto para suspender todas las labores en oficinas el próximo 11 de junio, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Al arranque de su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el decreto ya fue emitido en el Diario Oficial de la Federación, en el que se determinó pausar actividades presenciales tanto en oficinas públicas como privadas.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, agregó que la instrucción también será aplicable para suspender las clases en todos los niveles de educación en la capital del país.

Luisa María Alcalde este martes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

El objetivo de la medida explicó, es agilizar la movilidad en la Ciudad para los habitantes de la misma, así como para los turistas que estarán de visita para el arranque de la justa deportiva.

“Es un decreto que se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la ciudad de México como de los turistas visitantes con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, explicó.

Especificó que la suspensión de clases únicamente será aplicable para el día de arranque del evento y para trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes.

Para el primer grupo, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño en las funciones sustantivas y administrativas, como el trabajo a distancia, teletrabajo, lo cual también es recomendado para el sector privado.

Aclaró que todas las actividades esenciales seguirán en marcha.

El decreto publicado en el DOF señala que la medida no será aplicable a la prestación de servicios médicos, de emergencia, protección civil y atención de desastres, así como lo relativo a las funciones de seguridad nacional, pública, protección ciudadana, emergencias sanitarias, control migratorio, aduanero y lo demás indispensable para la preservación del orden público.

Documento oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Tampoco habrá pausa para las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026;

Asimismo, para las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, así como demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

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FGR