Abanderamiento: llama CSP a inspirar con el ejemplo

Los futbolistas que representan al país en el Mundial fueron abanderados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), bajo la responsabilidad “que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños”.

A días de que los dirigidos por Javier Aguirre enfrenten en el Estadio Ciudad de México a Sudáfrica en el partido inaugural de la justa recibieron a la mandataria. Memo Ochoa fue el abanderado por segunda vez, pues también tuvo el honor de serlo previo a Sudáfrica 2010, donde fue suplente de Óscar Pérez.

LA FOTO oficial que se tomó ayer la Selección Mexicana y la Presidenta. ı Foto: Cuartoscuro

En el evento también estuvieron Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Mikel Arriola, comisionado de la FMF y presidente de la Liga MX; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; el director técnico, Javier Aguirre, Enrique Nieto, secretario general adjunto; Duilio Davino, director deportivo; Pol Lorente, preparador físico, Joseba Ituarte, entrenador de porteros, además de los auxiliares técnicos Rafael Márquez y Antonio Amor.

11 juegos mundialistas tiene Memo Ochoa

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?”, inició la Presidenta, a lo que la respuesta fue: “¡Sí, protesto!”.

La jefa del Ejecutivo Federal hizo entrega de la bandera a Guillermo Ochoa, quien representó a los 26 seleccionados nacionales, así como al cuerpo técnico.

MEMO OCHOA asistió por primera vez al máximo certamen en Alemania 2006. Sin embargo, su primer partido lo jugó hasta Brasil 2014, su tercera asistencia a la justa ı Foto: Cuartoscuro

“Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección! Enhorabuena”, expresó la mandataria.

El evento en el CAR culminó con una porra que encabezó el lateral izquierdo Jesús Gallardo, uno de los elementos con más experiencia en la Selección Nacional.

“Dame una M, dame una E, dame una X, dame una I, dame una C, dame una O ¿Qué dice?, ¡más fuerte!, ¡tres veces! ¡México!”, gritó el jugador del Toluca, quien fue secundado por el resto de los integrantes de la delegación mexicana y por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se unió a la arenga, con aplausos y risas de por medio.

Tras culminar, Ochoa se acercó a una pequeña para tomarse una fotografía.

Clubes pactan apoyo a las infancias futbolistas

| Por Yulia Bonilla |

En colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el Gobierno de México presentó la Estrategia Nacional de Formación, con la que busca que niñas y niños del país cuenten con acompañamiento profesional en la práctica del futbol, donde tendrán la oportunidad de desarrollarse hasta niveles de alto rendimiento.

En el contexto de la celebración del Mundial de futbol 2026, del que México es una de las tres sedes, la Presidenta Claudia Sheinbaum extendió un agradecimiento a los dueños y representantes de la FMF y de la Liga MX por mostrar su receptividad al exhorto que hizo para que los clubes de primera división del país sean semilleros deportivos para niñas, niños y adolescentes, en aras de impulsar la cantera de futbol más grande del país.

“Es una buena noticia lo que acabamos de vivir, el compromiso de iniciar una etapa distinta del futbol mexicano; sobre todo, que las niñas y los niños participen en este proceso. Y tomé la decisión de que vinieran aquí porque es importante que todos lo escucharan”, afirmó la Presidenta.

El Dato: La FMF anunció que los 18 clubes de la Liga MX reforzarán becas deportivas y académicas para evitar que jóvenes con potencial deserten de su formación por falta de recursos.

Explicó que fueron los dueños de los clubes quienes la contactaron tras su propuesta: “Me dijeron ‘la escuchamos, nos comprometemos, vamos hacia adelante’. Y dije… bueno, pues infórmenlo a la gente, al pueblo de México, de este compromiso que están estableciendo”.

La Estrategia Nacional de Formación, indicó la Jefa del Ejecutivo, inicia en las escuelas públicas del país. Durante este 2026, las autoridades federales ya involucraron a un millón 130 mil estudiantes de escuelas públicas cuyo desempeño deportivo estuvo sujeto a observación para detectar talentos, a fin de canalizarlos a las academias de los clubes profesionales.

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola, destacó que el organismo deportivo coincide con la Presidenta de México en la visión de que la Copa Mundial de la FIFA es una oportunidad histórica para dejar un legado para la niñez.

Por ello, explicó que, junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se conformó una Estrategia Nacional de Formación Deportiva, un sistema de detección, canalización y entrenamiento que empezará desde los cinco o seis años hasta que alcancen el alto rendimiento con disciplina y valores.

Esta estrategia, explicó, forma parte del plan nacional de atención a las causas en comunidades de México, donde hay varias acciones y programas federales enfocados en alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los contextos de riesgo.

En su oportunidad, Arriola Peñalosa agregó que los 18 clubes que integran la Liga MX asumieron el compromiso de canalizar sus esfuerzos para que ningún talento quede fuera por falta de recursos.

Para ello, los dueños de los equipos de futbol mexicanos diseñarán esquemas de becas deportivas y académicas que integren a jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, con apoyos de inscripción y mensualidades para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar mientras desarrollan sus habilidades deportivas.

El comisionado de la FMF destacó que, para garantizar la calidad, seguridad y desarrollo, hay más de dos mil academias certificadas que ya cuentan con un registro cercano a 168 mil niñas y niños. Este añose sumaron 510 instituciones de formación para integrar la certificación.

Arriola explicó que, para captar el talento, existe una red nacional de detección que sigue a los jugadores. En 2025 más de 11 mil jóvenes fueron observados, a quienes hicieron 315 invitaciones a pruebas en clubes profesionales, de ellos, el 94 por ciento fueron mujeres que respondieron a las convocatorias a selecciones nacionales. En tanto, 97 talentos elegidos se canalizaron a la Selección Nacional de Futbol.