Sale a la luz la verdadera relación entre Julián Quiñones y Javier Aguirre, tras el comentario de “se la ma.. el viejo”

La relación de Aguirre con sus jugadores era de mucha cercanía.

Los estragos de la Copa del Mundo 2026 siguen dando mucho material para generar noticias. En las últimas horas se dio a conocer un video en el que Julián Quiñones habló de Javier Aguirre y resaltó cambió ante Inglaterra.

En conferencia de prensa de Chivas, Luis Romo dio a conocer toda la verdad de la relación entre el delantero y el entrenador, asegurando que así se llevaban como Javier Aguirre y no hay que querer cambiar el sentido de las cosas.

“La forma en la que se expresa Quiñones, es de la forma en la que se creó todo dentro del vestidor, en el grupo. Lo dice así, porque con esa soltura nos dirigíamos a él”, aclaró el jugador del Rebaño.

Por más que la prensa que asistió a la conferencia insistió con el tema, Romo fue muy claro y recalcó que “ese comentario lleva cero fin negativo, cero fin de algo malo. Lo dice con esa soltura, relajado, porque eso fue lo que mostramos en el Mundial. Así nos referíamos al profe entre broma y broma, porque la verdad que se hizo uno más de nosotros”.

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En Chivas sólo piensan en ser campeones

Luis Romo también es uno de los capitanes de Chivas y aseguró que es momento de poner la vara más alta, pues ya no sirve solamente pelear los primeros lugares o entrar a la Fiesta Grande.

“El objetivo ya no es la Liguilla o el primer lugar. El objetivo es ser campeones. Llegaron refuerzos, se está construyendo algo muy grande y ya llevamos una inercia. Tenemos que exigirnos con un solo objetivo: salir campeones”, comentó.

🇦🇹 Todos juntos por ese objetivo 🔥 pic.twitter.com/tI3a9bV8sO — CHIVAS (@Chivas) July 22, 2026

El fin de semana los rojiblancos regresan a su casa para enfrentar a los Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2026 y el mediocampista sabe que no iniciaron bien el certamen, pero tienen la oportunidad ante su gente de regresar al camino del triunfo.

“Este fin de semana tenemos una gran oportunidad en casa para retomar el camino de lo que veníamos haciendo, porque nuestra afición no se fue contenta el fin de semana pasado. Tenemos que recompensar su apoyo, hacer que se vayan felices a casa y que se sientan representados por el equipo que ven en la cancha”, comentó.

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