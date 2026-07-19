Mundial 2026: Estos son todos los campeones en la historia de la Copa del Mundo

El Trofeo de la Copa FIFA antes del inicio de la gran final del Mundial 2026.

La Copa del Mundo tiene 96 años de historia y a lo largo varias selecciones han levantado el ansiado título que ha cambiado el diseño en solo una ocasión

El Mundial de la FIFA es el torneo más anhelado y esperado por los jugadores, la afición y las selecciones, ya que levantar el trofeo es un logro que queda en la historia de los países y sus futbolistas, pero solo ocho escuadras han tenido la fortuna de conocer la gloria al levantar el trofeo del orbe.

La primera selección en conseguir el título fue Uruguay en 1930, años en el que se disputó la primera edición y los charrúas disputaron el cetro ante Argentina, venciendo a la Albiceleste y siendo campeones de la primera edición del certamen internacional.

Estas son las selecciones campeonas del mundo

A pesar de que Uruguay fue la primera selección campeona del mundo, con el paso de los años y las ediciones, otras escuadras superaron a los charrúas y actualmente Brasil lidera el palmarés con cinco títulos.

Brasil 5 títulos

Alemania 4 títulos

Italia 4 títulos

Argentina 3 títulos

Francia 2 titulos

Uruguay 2 títulos

Inglaterra 1 título

España 1 título

La última selección en conseguir la Copa del Mundo fue Argentina en la edición de Qatar 2022, en la que vencieron a Francia, que eran los actuales campeones en aquella edición, y la Albiceste sumó su tercera estrella a su escudo.

Estas son las selecciones bicampeonas del mundo

Ser bicampeón del mundo es una misión complicada, ya que la selección debe de mantener el nivel por cuatro años consecutivos para llegar a la siguiente edición en su mejor momento, así que solo dos países pueden presumir que ganaron el cetro en dos ocasiones consecutivas.

La primera que lo hizo fue Italia, en las primeras tres ediciones del torneo, la Azzurri levantó el título en 1934 y 1938, para pasar a Uruguay en la tabla y liderar la clasificación de los máximos ganadores antes de que se llevara a cabo la cuarta edición del certamen.

Después de eso, fue hasta 1958 cuando Brasil salió campeona del mundo y en 1962 volvieron a repetir como reyes del orbe, uniéndose a Italia como las únicas dos selecciones bicampeonas del mundo.

DCO