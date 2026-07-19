Los números de Lionel Messi: estatura, edad y el tratamiento que lo convirtió en leyenda con la Selección de Argentina

Lionel Messi no solo es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, también es uno de los jugadores cuya historia personal más ha inspirado al deporte. A pesar de medir 1.70 metros, una estatura que durante su infancia generó dudas sobre su futuro, el argentino logró superar un problema de crecimiento para construir una carrera legendaria.

Actualmente, el capitán de Argentina tiene 39 años, edad que cumplió durante el Mundial 2026, torneo en el que continúa siendo una de las grandes figuras de la Copa del Mundo.

El tratamiento que cambió la vida de Lionel Messi

Cuando apenas tenía 10 años, los médicos detectaron que Messi padecía un déficit parcial de hormona del crecimiento, condición que impedía su desarrollo físico de manera normal.

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En ese momento, el futuro del rosarino era incierto. Con apenas 1.25 metros de estatura, varios clubes dudaban en apostar por él debido a su físico. Fue entonces cuando apareció el Barcelona, institución que decidió financiar un costoso tratamiento hormonal que se extendió durante tres años y que terminó cambiando por completo su vida.

Gracias a ese proceso médico, Messi alcanzó los 1.70 metros de estatura, superando incluso por algunos centímetros a Diego Armando Maradona, algo que en su momento le pronosticó el endocrinólogo Diego Schwarzstein.

A los 39 años sigue haciendo historia

Lejos de que su estatura fuera una limitante, Messi convirtió esa aparente desventaja en una de sus principales fortalezas.

Su bajo centro de gravedad, velocidad y capacidad para cambiar de dirección terminaron por hacerlo prácticamente imparable.

Hoy, con 39 años, el capitán argentino sigue ampliando su legado. Durante el Mundial 2026 se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y continúa liderando a la Albiceleste con actuaciones decisivas.

Además de conquistar el Mundial de Qatar 2022, Messi ha ganado múltiples Balones de Oro, títulos de Champions League, ligas nacionales y decenas de récords individuales que lo colocan como una de las máximas leyendas en la historia del futbol.

Su historia demuestra que los centímetros nunca definieron su talento. Lo que realmente marcó su carrera fue la determinación para superar los obstáculos desde niño y convertirse en el referente de toda una generación.

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