Agus Gandolfo: la esposa de Lautaro Martínez, el héroe de Argentina ante Inglaterra | FOTOS

Mientras Lautaro brilla con Argentina, Agus también roba reflectores por su estilo de vida y millones de seguidores.

Lautaro Martínez volvió a convertirse en el héroe de la Selección de Argentina al marcar el gol con el que la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra para clasificar a la Final del Mundial 2026. Detrás del delantero del Inter de Milán también aparece una de las figuras más populares entre los aficionados: su esposa, Agus Gandolfo.

La empresaria e influencer argentina ha acompañado la carrera del delantero prácticamente desde su llegada al futbol europeo y hoy conforman una de las parejas más conocidas del deporte internacional.

¿Quién es Agus Gandolfo?

Agustina Gandolfo nació el 6 de noviembre de 1996 en Mendoza, Argentina, donde pasó gran parte de su juventud antes de mudarse a Europa por amor.

Antes de conocer a Lautaro Martínez, estudió Economía durante varios años, trabajó en la empresa familiar y también administró emprendimientos relacionados con la venta de ropa, además de practicar voleibol de manera competitiva.

En 2018 conoció al entonces delantero de Racing Club durante una reunión en Buenos Aires. La conexión fue inmediata y, pocos meses después, decidió viajar a Italia para visitarlo. Lo que inicialmente sería una estancia de apenas unos días terminó convirtiéndose en una mudanza definitiva a Milán, donde ambos comenzaron a construir su vida juntos.

Con el paso de los años, Agus se consolidó como influencer de moda, fitness y estilo de vida, acumulando millones de seguidores en redes sociales. También emprendió en el mundo gastronómico con Coraje, un restaurante ubicado en Milán que fusiona la cocina mediterránea con sabores argentinos.

La familia que acompaña a Lautaro Martínez

Actualmente, Agus Gandolfo y Lautaro Martínez forman una familia junto a sus dos hijos, Nina y Theo, quienes suelen acompañar al futbolista en los partidos más importantes.

En redes sociales, la influencer comparte constantemente momentos familiares, viajes, entrenamientos y parte de su rutina como mamá y empresaria, convirtiéndose en una de las esposas de futbolistas con mayor popularidad.

Además de colaborar con importantes marcas internacionales, Agus también estudia Nutrición, disciplina que complementa con el contenido relacionado con alimentación saludable y ejercicio que publica para sus seguidores.

De Mendoza a la Final del Mundial 2026

Mientras Lautaro Martínez busca conquistar un nuevo título con Argentina, Agus Gandolfo continúa siendo uno de sus mayores apoyos dentro y fuera de la cancha.

📲🔥Habló Agustina Gandolfo tras su foto viral y el primer gol de Lautaro Martínez en mundiales: “Siempre que convierte es felicidad”



Vía @YoanaDon pic.twitter.com/r8nXTPnvgE — PaseClave (@paseclave__) June 28, 2026

La pareja, que inició su historia de amor hace más de ocho años, ha acompañado el crecimiento profesional del delantero desde Racing Club, pasando por el Inter de Milán, hasta convertirlo en uno de los referentes de la Albiceleste y protagonista de una nueva Final del Mundial.

El gol frente a Inglaterra volvió a colocar a Lautaro entre los héroes argentinos, mientras que Agus continúa consolidándose como una de las mujeres más influyentes del entorno del futbol internacional.

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