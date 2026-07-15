¿Quién es Lautaro Martínez, edad, estatura, dónde juega y todo lo que debes de conocer de la figura de Argentina?

El delantero del Inter de Milán es una de las principales amenazas ofensivas de La Albiceleste.

Lautaro Martínez se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la Selección de Argentina y será una de las principales armas ofensivas de la Albiceleste en la Final del Mundial 2026 frente a España.

“El Toro” escribió otro capítulo memorable en su carrera al convertirse en el héroe de las semifinales; ingresó desde el banquillo y, al minuto 90+2, conectó un remate de cabeza tras un preciso centro de Lionel Messi para darle a Argentina la victoria 2-1 sobre Inglaterra, resultado que selló el boleto de La Albiceleste a una nueva final de la Copa del Mundo.

Del Racing Club al Inter de Milán

Nacido el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca, Argentina, Lautaro Javier Martínez, conocido como “El Toro”, comenzó su formación en Liniers de Bahía Blanca antes de incorporarse a Racing Club, institución donde debutó como profesional y llamó la atención del futbol europeo gracias a su potencia, movilidad y capacidad goleadora.

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En 2018 fue fichado por el Inter de Milán, club en el que se convirtió en referente absoluto y actualmente porta el gafete de capitán. Con el conjunto italiano ha conquistado tres títulos de Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas Italianas, además de recibir reconocimientos individuales como el Capocannoniere de la liga italiana en dos ocasiones y el premio al Futbolista del Año en Italia.

Con la Selección Argentina, Lautaro ha sido parte de una de las generaciones más exitosas en la historia del país. Ganó la Copa América 2021, repitió el título en 2024, torneo donde terminó como máximo goleador, conquistó la Finalissima 2022 y levantó la Copa del Mundo de Qatar 2022 junto a Lionel Messi.

Del Racing Club al Inter de Milán

Nacido el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca, Argentina, Lautaro Javier Martínez, conocido como “El Toro”, comenzó su formación en Liniers de Bahía Blanca antes de incorporarse a Racing Club, institución donde debutó como profesional y llamó la atención del futbol europeo gracias a su potencia, movilidad y capacidad goleadora.

En 2018 fue fichado por el Inter de Milán, club en el que se convirtió en referente absoluto y actualmente porta el gafete de capitán.

Con el conjunto italiano ha conquistado tres títulos de Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas Italianas, además de recibir reconocimientos individuales como el Capocannoniere de la liga italiana en dos ocasiones y el premio al Futbolista del Año en Italia.

Con la Selección Argentina, Lautaro ha sido parte de una de las generaciones más exitosas en la historia del país. Ganó la Copa América 2021, repitió el título en 2024, torneo donde terminó como máximo goleador, conquistó la Finalissima 2022 y levantó la Copa del Mundo de Qatar 2022 junto a Lionel Messi.

La ficha técnica del héroe argentino

Lautaro Martínez es considerado uno de los mejores delanteros del mundo gracias a su capacidad para definir dentro del área, presionar a los defensores y asociarse con sus compañeros.

Nombre completo: Lautaro Javier Martínez

Apodo: El Toro

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1997

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, Argentina

Estatura: 1.74 metros

Peso: 72 kilogramos

Pie hábil: Derecho

Posición: Delantero centro

Club actual: Inter de Milán

Dorsal: 10

En su carrera profesional ha defendido únicamente las camisetas de Racing Club e Inter de Milán, mientras que con la Selección Argentina suma ya un brillante historial que incluye un Mundial, dos Copas América, una Finalissima y múltiples títulos con el conjunto italiano, para un total de 13 campeonatos oficiales.

Ahora, el atacante argentino buscará seguir ampliando su legado cuando dispute la Final del Mundial 2026, donde intentará conquistar su segundo campeonato del mundo y confirmar por qué es uno de los grandes referentes del futbol argentino de la actualidad.

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