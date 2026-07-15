Lionel Messi y su magia vuelven a salvar a Argentina para colocarlos en una final de Copa del Mundo

Argentina se clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026 después de remontar el marcador ante Inglaterra en la cancha del Estadio Atlanta. La victoria del equipo de Lionel Scaloni no se hubiera concretado sin un hombre en el campo de juego, Lionel Messi.

El astro argentino no contribuyó a la victoria de Argentina con un gol, pero si logró dar dos asistencias en el compromiso para que la Albiceleste le diera la vuelta al tablero y toda una nación celebrará las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.