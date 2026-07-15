Daniel Paredes y Myriam Benítez: Esto debes saber de los padres de Leandro Paredes de Argentina

Lo que debes saber de los padres de Leandro Paredes

Este 15 de julio Argentina disputó el encuentro contra Inglaterra que determinó cuál de las dos selecciones se enfrenta en final del Mundial a España, lo que podría representar la oportunidad del albiceleste para ser bicampeones.

Durante este Mundial Argentina ha sido señalada por diversos personajes del futbol y comentaristas, pues consideran que el equipo sudamericano ha sido favorecido durante los partidos en el arbitraje.

Pese a esto, la Selección de Argentina continúa dando todo en la cancha y continúan en la batalla para lograr conseguir la Copa por segunda ocasión consecutiva, ya que le ganaron a Francia en el Mundial Catar 2022.

Oye @grok tu que sabes leer labios , que le dicen Paredes a Scaloni?! pic.twitter.com/Cwqkf5IrrJ — Mox (@whatdafaqshow) July 12, 2026

Con el triunfo frente a Inglaterra 0-2, Argentina obtiene de nueva cuenta el boleto para competir en una final en la que podría llevarse la Copa durante el que es el último Mundial del astro Lionel Messi.

Leonardo Paredes y Rodrigo De Paul son dos de los futbolistas más mencionados en los últimos días, pues ambos futbolistas comparten una cábala que al parecer ha surtido efecto durante este Mundual; y ambos tienen una gran historia detrás de sus inicios en el futbol.

¿Quiénes son los padres de Leandro Paredes?

Los padres de Leonardo Paredes son Myriam Benítez y Daniel Paredes. Su madre es originaria de Paraguay y se mudó a Argentina desde muy temprana edad, mientras que su padre también fue futbolista.

La pasión del seleccionado argentino podría provenir de su padre, quien fue centrocampista en el Cañuelas FC durante su juventud y era concido como “El Indio”; sin embargo, este no estuvo tan presente en la vida de Leonardo y sus hermanas, Vanessa y Jimena.

Pese a que después de separarse de la madre de Leonardo, Daniel no fue una figura tan presente, este llevó al futbolista a una prueba en el River Plate cuando tenía tan solo nueve años de edad.

Por su parte Myriam Benítez siempre ha compartido lo orgullosa que se siente de su hijo, pues incluso en sus redes sociales comparte numerosos momentos junto al seleccionado argentino a quien le ha dado su apoyo desde siempre.

En el programa argentino Susana Giménez, Myriam Benítez compartió un poco de su historia de vida, y aseguró que ella fue la encargada de criar a sus tres hijos, por lo que ha sido uno de los pilares de Leandro Paredes hasta la actualidad.

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