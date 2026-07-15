Así es la cábala o ritual de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul antes del partido de Argentina contra Inglaterra | VIDEO

¿Cuál es la cábala de Paredes y De Paul?

Este miércoles Argentina se enfrenta a Inglaterra en el partido de semifinales que definirá cuál selección disputará la final contra España para llevarse la Copa del Mundial 2026.

El encuentro del 15 de julio es uno de los más esperados por los albicelestes, pues están jugando para ver si pueden llamarse bicampeones de los mundiales, ya que se llevaron el triunfo en el Mundial de Catar 2022.

Como parte de la preparación antes del partido de este miércoles, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul fueron captando realizando la cábala al igual que lo hicieron antes de comenzar el duelo contra Suiza.

HASTA EL ÚLTIMO MINUTO, SIEMPRE SENTIMOS QUE PODEMOS.



Rodrigo De Paul, tras el 3-2 frente a Egipto que puso a la Selección de Lionel Scaloni en 8vos de final de la Copa del Mundo 2026.



¡Los quiero a los dos! pic.twitter.com/KqnW3Z2yxg — Rama Pantorotto (@ramapantorotto) July 8, 2026

¿Cuál es la cábala de Paredes y De Paul?

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul tienen un ritual antes de comenzar cualquier enfrentamiento, y esta semifinal no fue la excepción para que ambos futbolistas se dieran el tiempo de realizar esta cábala.

El ritual entre ambos futbolistas no tiene mayor complejidad, pues como parte de la cábala los jugadores salen a la cancha masticando caramelos antes de los partidos para poder ver las tribunas del estadio.

Este ya es uno de los momentos más esperados por los hinchas argentinos, pues ambos salen a hacer un breve recorrido mientras comen un caramelo mientras observan su alrededor.

Aunque es un ritual simple está lleno de significado, pues de acuerdo con la madre de Rodrigo De Paul, pues cuando era un niño y asistía a los entrenamientos acompañado de su abuelo le pedía dinero para poder comprar un caramelo.

El abuelo del mediocampista le daba cincuenta centavos para que se pudiera comprar un alfajor sin dudarlo, pero esto significaba que el señor Osvaldo se quedara sin dinero para poder ir a su casa, por lo que debía regresar a pie.

Este ritual tiene mucho peso sentimental para el mediocampista argentino, pues el abuelo que fue parte fundamental para su formación como futbolista perdió la vida en 2009, por lo que nunca pudo verlo debutar.

El abuelo continúa siendo una persona muy importante para De Paul, pues lleva un tatuaje con la frase “para siempre en mi corazón” en conmemoración a quien era como un padre para él.

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