¿Cuándo, dónde y a qué hora es la FINAL de la Copa del Mundo 2026?

El balón con el que se jugará la final del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio, el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey será sede del partido de la gran final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en la que España espera al vencedor de la segunda semifinal entre las selecciones de Inglaterra y Argentina.

El encuentro en el que se conocerá al campeón del magno evento de la FIFA comenzará a las 13:00 horas del Centro de México. En Nueva York, el silbatazo inicial será a las 3 de la tarde.

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The biggest #FIFAWorldCup in history deserves the biggest send-off. Sunday 19 July. New York New Jersey Stadium. 90 minutes before the final. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026

Detalles de la final de la Copa del Mundo 2026

Fecha: Domingo 19 de julio

Partido: España vs Inglaterra o Argentina

Hora: 13:00

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

Transmisión: Canal 2, Azteca 7, TUDN y ViX

¿Cuántos títulos del mundo ha ganado España?

España disputará ante Inglaterra o Argentina su segunda final de Copa del Mundo en la historia, luego de la que disputó ante Países Bajos en Sudáfrica 2010, cuando alzó su primer título del orbe.

La Roja es la selección que menos goles ha recibido en lo que va de la Copa del Mundo 2026 con solamente uno, mismo que le endosó Bélgica en los cuartos de final, duelo que los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron 2-1.

EVG