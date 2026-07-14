¿Cuántas veces jugó España la final del Mundial y cómo le fue?

Jugadores de España celebran un gol ante Francia en la semifinal de la Copa del Mundo 2026

La Selección de España venció 2-0 a Francia en semifinales de la Copa del Mundo 2026 y con ello amarró el boleto a una nueva final del torneo. La Roja estará en Nueva York, en donde buscará su segunda estrella en el escudo.

Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro el equipo comandado por Luis de la Fuente coronó una gran actuación, probablemente la mejor que va del Mundial 2026, en donde solamente han permitido un gol.

Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

¿Cuántas finales del Mundial ha jugado España?

Si bien la de 2026 será la segunda final de su historia, España hasta el momento solamente ha estado en una definición por el título, que de igual manera es la única vez que han sido campeones.

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En Sudáfrica 2010 La Roja venció 1-0 en tiempos extra a Países Bajos. Andrés Iniesta anotó el llamado ‘gol de todos’ para darle a su país su primer estrella en el pecho.

Antes de ese éxito, el mejor resultado de España en una Copa del Mundo había sido el cuarto lugar en Brasil 1950, cuando el torneo se definió mediante una liguilla final en lugar de una final única.

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