¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Argentina en la historia de los Mundiales?

Diego Maradona, de Argentina, anota El Gol del Siglo ante Inglaterra en el Mundial de 1986

Quedaron definidas las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y uno de los duelos emparejó a Inglaterra ante Argentina, un partido que trasciende la rivalidad deportiva y que tiene muchos episodios dentro del campeonato de la FIFA.

El compromiso que protagonizaron en el Mundial México 1986 es el más conocido, pero no es el único, pues el duelo de Norteamérica 2026 será la sexta ocasión que este cotejo se realice y de por medio está el pase al duelo por el título.

😮‍💨🇦🇷 [OFICIAL] ARGENTINA JUGARÁ CON LA CAMISETA AZUL ANTE INGLATERRA.



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Inglaterra vs. Argentina en la Copa del Mundo

Chile 1962-Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 1966-Inglaterra 1-0 Argentina

México 1986-Argentina 2-1 Inglaterra

Francia 1998-Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales)

Corea-Japón 2002-Argentina 0-1 Inglaterra

Balance en Mundiales

Inglaterra: 3 victorias

Argentina: 1 victorias

Empates: 1

El primer duelo entre Inglaterra y Argentina fue en la Copa del Mundo Chile 1962, en la fase de grupos, y terminó con una victoria por 3-1 de los europeos.

“LA MEJOR ACTUACIÓN INDIVIDUAL DE LA HISTORIA DEL DEPORTE”



Muchos están descubriendo que Argentina-Inglaterra 86 no fueron solo la Mano de Dios y el Gol del Siglo.



Fue un partido descomunal de Diego: gambetas, pases, caños, recuperaciones.



Vale la pena ver el resumen completo pic.twitter.com/1qOdFEETxu — Ale Bertini (@abertini1) July 13, 2026

Cuatro años más tarde los ingleses sacaron una de sus mejores victorias, pues en cuartos de final eliminaron 1-0 a la Albiceleste y siguieron su camino hasta su primer, y al momento único título del Mundial.

Le siguió el duelo más recordado de esta rivalidad; el choque en cuartos de final de México 1986. Este partido se dio cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, evento geopolítico que acentuó la intensidad y polémica.

¿Sabías por qué el Argentina vs. Inglaterra es uno de los partidos más picantes de la historia?



El fútbol tiene memoria... y el destino también.



En 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en un duelo que significaba mucho más que un simple partido. La Albiceleste se impuso… pic.twitter.com/hTtoEAf4Pf — ຸLaura Bennett (@NefflynB) July 13, 2026

En el Estadio Azteca el cuadro argentino se impuso por 2-0 con dos de los goles más célebres de Diego Armando Maradona; la mano de Dios, que fue el 1-0, y el gol del siglo, que puso el 2-0 para los sudamericanos, dianas hechas con cuatro minutos de diferencia y que llevaron a la Albiceleste a su segunda estrella.

¡El antecedente de 1998 entre Argentina e Inglaterra por la #CopaMundialFIFA! 🇦🇷⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nJKqaJj1J3 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 13, 2026

Después de 1986 se midieron dos veces más en el máximo escenario. En Francia 1998 Argentina ganó por 6-5 en los penaltis de los octavos de final, luego de un intenso empate 2 a 2.

Y el último antecedente fue en Corea-Japón 2002, en la fase de grupos, un partido en el que los ingleses ganaron 0-1 con gol de penalti de David Beckham.

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