¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Argentina en la historia de los Mundiales?

Quedaron definidas las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y uno de los duelos emparejó a Inglaterra ante Argentina, un partido que trasciende la rivalidad deportiva y que tiene muchos episodios dentro del campeonato de la FIFA.
El compromiso que protagonizaron en el Mundial México 1986 es el más conocido, pero no es el único, pues el duelo de Norteamérica 2026 será la sexta ocasión que este cotejo se realice y de por medio está el pase al duelo por el título.
Inglaterra vs. Argentina en la Copa del Mundo
- Chile 1962-Inglaterra 3-1 Argentina
- Inglaterra 1966-Inglaterra 1-0 Argentina
- México 1986-Argentina 2-1 Inglaterra
- Francia 1998-Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales)
- Corea-Japón 2002-Argentina 0-1 Inglaterra
Balance en Mundiales
- Inglaterra: 3 victorias
- Argentina: 1 victorias
- Empates: 1
El primer duelo entre Inglaterra y Argentina fue en la Copa del Mundo Chile 1962, en la fase de grupos, y terminó con una victoria por 3-1 de los europeos.
Cuatro años más tarde los ingleses sacaron una de sus mejores victorias, pues en cuartos de final eliminaron 1-0 a la Albiceleste y siguieron su camino hasta su primer, y al momento único título del Mundial.
Le siguió el duelo más recordado de esta rivalidad; el choque en cuartos de final de México 1986. Este partido se dio cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, evento geopolítico que acentuó la intensidad y polémica.
En el Estadio Azteca el cuadro argentino se impuso por 2-0 con dos de los goles más célebres de Diego Armando Maradona; la mano de Dios, que fue el 1-0, y el gol del siglo, que puso el 2-0 para los sudamericanos, dianas hechas con cuatro minutos de diferencia y que llevaron a la Albiceleste a su segunda estrella.
Después de 1986 se midieron dos veces más en el máximo escenario. En Francia 1998 Argentina ganó por 6-5 en los penaltis de los octavos de final, luego de un intenso empate 2 a 2.
Y el último antecedente fue en Corea-Japón 2002, en la fase de grupos, un partido en el que los ingleses ganaron 0-1 con gol de penalti de David Beckham.
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