Aficionados argentinos crean su propia versión de Wonderwall y las redes enloquecen (VIDEO)

Las semifinales del Mundial 2026 nos regalan un enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, una de las rivalidades más históricas de las Copas del Mundo, y la afición ya se encarga de ponerle más sabor a este partido con algunos cánticos que planean entonar en las gradas durante el cotejo.

En redes sociales ya comienza a circular un video de tres fans de la Albiceleste que crearon su propia versión de la canción “Wonderwall” de Oasis, la cual ha acompañado a la Selección de Inglaterra en esta Copa del Mundo, y los argentinos la adecuaron para que sea un cántico en contra de los Tres Leones.

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨 BANCO: Estos tipazos hicieron su propia versión de WONDERWALL de Oasis, en la previa del duelo contra Inglaterra. pic.twitter.com/t3lwtt5LLc — Derechazo (@derechazoar) July 13, 2026

La rivalidad entre Inglaterra vs Argentina no solo se queda en la cancha

El compromiso entre Inglaterra y Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo crecerá aún más la rivalidad entre estas dos selecciones, las cuales en la historia del torneo se han enfrentado en cinco ocasiones sin contar la de este año.

La balanza se inclina un poco del lado de los Tres Leones con tres victorias y dos para la Albiceleste, pero los dos encuentros que han ganado los sudamericanos son en fase de eliminación directa, en México 1986 con la “Mano de Dios” y en Francia 1998 en tanda de penaltis.

Además, la rivalidad de este compromiso no se queda solo en la cancha, ya que se contagia hasta las tribunas, como los argentinos que tienen su famoso cántico que dice “el que no salte, es un inglés” o sus melodías en las que mencionan a las Malvinas, las islas por las que estuvieron peleando estos dos países por varios años.

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "A INGLATERRA LE PIDO UN COMBATE, VENÍ SIN LOS FIERROS, NO SEAS COBARDE, SOS CAGÓN SOS CAGÓN, INGLATERRA SOS CAGÓN".



‼️ El nuevo TEMAZO de la hinchada argentina. pic.twitter.com/wto3aEAILo — Derechazo (@derechazoar) July 13, 2026

Argentina disputa su segunda semifinal consecutiva

La Selección de Argentina está viviendo uno de los mejores momentos en su historia desde hace algunos años y, después de no figurar en el plano internacional en el Mundial, el encargado de convertir a la Albiceleste en campeón del mundo fue Lionel Scaloni.

La escuadra sudamericana disputará su segunda semifinal al hilo en el torneo de la FIFA y aún tiene el sueño intacto de convertirse en bicampeones del mundo, un hito que solo ha ocurrido en dos ocasiones y la última vez fue en la edición de 1962 con Brasil.

El equipo de Lionel Scaloni tendrá una misión complicada al medirse a Inglaterra en las semifinales en busca de su pase a su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo.

DCO