¿Qué hace Argentina antes de cada partido? Este es el ‘ritual’ de La Albiceleste previo a la semifinal ante Inglaterra (VIDEO)

El tradicional asado argentino volvió a reunir a jugadores, cuerpo técnico y directivos.

A pocas horas de disputar las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra, la Selección Argentina volvió a cumplir con una de sus tradiciones más importantes: el tradicional asado albiceleste, un ritual que se ha convertido en parte fundamental de la convivencia dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

La reunión se llevó a cabo en Kansas City, ciudad que funcionó como base de concentración para el conjunto argentino durante gran parte de la Copa del Mundo y donde el plantel compartió por última vez este momento antes de viajar rumbo a Atlanta.

“Ahora viene lo mejor”

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales mientras acompañaba al histórico parrillero de la selección, Diego Iacovone.

"Primer objetivo cumplido, 45 días en Kansas. Vamos a preparar el último asado de Kansas para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor“, expresó el dirigente.

El momento volvió a reflejar el ambiente de unión que existe dentro del grupo argentino, donde jugadores, cuerpo técnico y directivos suelen compartir varias horas alrededor de la parrilla antes de los compromisos importantes.

🥩🇦🇷 Argentina está haciendo en este momento EL ÚLTIMO ASADO EN KANSAS para ya viajar rumbo a Atlanta para la semifinal. pic.twitter.com/9T3StQnJw3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2026

Scaloni considera el asado una pieza clave del grupo

Para Lionel Scaloni, estas reuniones tienen un valor que va mucho más allá de lo gastronómico.

El entrenador argentino ha insistido en múltiples ocasiones que estos espacios ayudan a fortalecer la convivencia y consolidar el espíritu colectivo que caracteriza a la selección.

“No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos. Más allá de cualquier resultado, son cosas que los jugadores se van a llevar para toda la vida“, explicó recientemente.

NUEVO ASADO DE LA SELECCIÓN.



Seguimos. 🫡🇦🇷 pic.twitter.com/T2Ur2fzMVx — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

Incluso reveló que en algunas ocasiones ha decidido reducir la carga de trabajo para priorizar estos encuentros.

"Acortamos entrenamientos para poder hacer el asado. Para muchos puede no parecer importante, pero para nosotros hace al grupo y nos vuelve más fuertes“, aseguró.

500 kilos de carne acompañaron a Argentina en el Mundial

La importancia de esta tradición también quedó reflejada en la logística de la delegación.

Durante su estadía en Estados Unidos, Argentina trasladó alrededor de 500 kilos de carne para garantizar la realización de los asados durante toda la competencia.

Entre los cortes utilizados aparecen asado de tira, vacío, entraña, matambre y chorizos, además de otros productos destinados a la alimentación diaria de los futbolistas.

El encargado de preparar cada encuentro fue nuevamente Diego Iacovone, quien ha acompañado a la selección en distintos torneos internacionales y que se ha convertido en una figura reconocida dentro del entorno albiceleste.

Ahora, con el ritual cumplido y el grupo fortalecido, Argentina concentra toda su atención en el duelo frente a Inglaterra, donde buscará un boleto a la gran final del Mundial 2026.

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