Checo Pérez rompe el silencio y destapa cómo se vivía realmente dentro de Red Bull

Christian Horner habría advertido a Checo cuál sería su rol desde su llegada a Red Bull.

Después de varios meses de silencio, Sergio “Checo” Pérez habló por primera vez sobre cómo vivió su etapa dentro de Red Bull Racing y realizó fuertes declaraciones sobre el funcionamiento interno de la escudería.

El piloto mexicano aseguró que desde el primer día le dejaron claro que todo el proyecto estaba construido alrededor de Max Verstappen, situación que terminó afectando su confianza y convirtiendo sus últimos meses en el equipo en un verdadero “infierno”.

Actualmente ya como piloto de Cadillac para la próxima temporada de Fórmula 1, el tapatío explicó que necesitó alejarse de las pistas para recuperarse mentalmente.

“Todo giraba alrededor de Max”

Durante una entrevista en el podcast High Performance, Checo recordó la conversación que sostuvo con Christian Horner antes de incorporarse a Red Bull.

“La primera vez que conocí a Christian, me dijo: ‘Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo; de lo contrario correríamos con uno solo. Todo esto es para Max, gira en torno a Max. Queremos ganar el campeonato’“, confesó el mexicano.

Pese a esa advertencia, Pérez decidió aceptar el reto.

“Sabía a qué me comprometía. En lugar de preguntarme por qué, decidí darlo todo con las herramientas que tenía. Creo que superé las expectativas en muchos aspectos“, aseguró.

⚠️ CUANDO TERMINÉ MI ETAPA EN RB, UNO DE LOS INGENIEROS ME DIJO “TODOS SABEMOS QUE, VAYAS DONDE VAYAS, ERES EXTREMADAMENTE VELOZ. TODOS SABEMOS QUE ERES UNO DE LOS MEJORES”. SOY UNO DE LOS MEJORES PILOTOS DE LA PARRILLA. YO SIEMPRE SUPE CUÁLES ERAN LOS PROBLEMAS EN RB, PERO UNA… pic.twitter.com/dUDfJGRiQG — PrimeF1 (@PrimeF1__) July 12, 2026

Checo admite que perdió confianza y vivió un ambiente “tóxico”

El piloto mexicano reconoció que, aunque logró cinco victorias y 29 podios durante su paso por Red Bull, nunca contó con las mismas condiciones que su compañero.

“Todas las oportunidades importantes, ingenieros y recursos fueron para Max. Ya lo sabía antes de llegar. Enfrentarlo en Red Bull era lo más complicado“, explicó.

Checo también confesó que los últimos meses dentro del equipo fueron especialmente difíciles.

“Cuando terminé mi etapa en Red Bull tuve que tomarme un año fuera porque mentalmente estaba agotado. Fueron meses muy duros, incluso para alguien que se considera fuerte mentalmente. Fueron tiempos muy tóxicos“, reveló.

Incluso aseguró que aquella experiencia afectó seriamente su confianza como piloto.

"Siempre supe cuáles eran los problemas en Red Bull, pero una situación así termina quitándote confianza“, afirmó.

El mexicano recordó que, antes de abandonar la escudería, uno de los ingenieros le hizo una confesión que nunca olvidará.

“Me dijo: ‘Todos sabemos que, vayas donde vayas, eres extremadamente rápido. Todos sabemos que eres uno de los mejores pilotos de la parrilla’“, contó.

Ahora, con un nuevo comienzo en Cadillac, Checo Pérez aseguró que su principal objetivo es demostrar nuevamente el nivel que considera nunca perdió y confirmar que todavía puede competir entre los mejores pilotos de la Fórmula 1.

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