Checo Pérez trolea a Lewis Hamilton por presumir sus habilidades en el surf (VIDEO)

La amistad entre Checo Pérez y Lewis Hamilton volvió a generar miles de reacciones en redes sociales.

Checo Pérez volvió a demostrar que su sentido del humor sigue intacto. El piloto mexicano reaccionó al más reciente video compartido por Lewis Hamilton, donde el británico aparece dominando las olas mientras practica surf, aunque para el tapatío las imágenes parecían demasiado buenas para ser verdad. Su comentario rápidamente se volvió viral entre los aficionados de la Fórmula 1.

Hamilton publicó un video en sus redes sociales donde se le observa surfeando con gran habilidad, como si fuera un profesional de este deporte. Sin embargo, el mexicano decidió ponerle un toque de humor a la publicación.

"Es inteligencia artificial 100%“, escribió Checo Pérez en la caja de comentarios, provocando cientos de respuestas y miles de reacciones de seguidores que celebraron la broma.

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El intercambio volvió a dejar claro que, pese a la intensa rivalidad que protagonizaron durante varios años en la Fórmula 1, la relación entre ambos pilotos es cordial y existe una buena amistad fuera de los circuitos.

La amistad sigue fuera de las pistas

Durante sus años como pilotos de Red Bull y Mercedes, respectivamente, Checo Pérez y Lewis Hamilton protagonizaron algunos de los duelos más intensos de la categoría. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos construyeron una relación de respeto que suele reflejarse en redes sociales.

Actualmente, Hamilton es piloto de Ferrari, mientras que Checo Pérez regresó a la máxima categoría tras anunciarse como la apuesta de Cadillac, escudería que debutó en la Fórmula 1 este 2026.

Aunque comparten la parrilla con equipos distintos, ambos mantienen contacto y suelen interactuar públicamente con bromas como la ocurrida tras el video del británico.

Hamilton y la ocasión en la que casi pierde la vida surfeando

Más allá del divertido video, el surf representa una de las grandes pasiones de Lewis Hamilton fuera del automovilismo, aunque también le dejó uno de los mayores sustos de su vida.

Tiempo atrás, en una entrevista para el programa First We Feast, el siete veces campeón del mundo recordó una experiencia extrema mientras practicaba surf en Pipeline, Hawái, acompañado por la leyenda Kelly Slater.

El británico relató que terminó atrapado por una serie de olas de aproximadamente seis metros de altura y estuvo cerca de ahogarse después de que su tabla fuera destruida por el fuerte oleaje.

“Pensé que se había acabado todo. Me quedé sin aire varias veces, mi tabla se partió por la mitad y apenas logré regresar nadando”, recordó Hamilton, quien reconoció que desde entonces desarrolló un enorme respeto por los surfistas profesionales.

Ahora, lejos de aquella dramática experiencia, el piloto británico volvió a presumir su habilidad sobre las olas, aunque fue Checo Pérez quien terminó robándose la conversación con un comentario que hizo reír a miles de aficionados.

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