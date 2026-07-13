Mexicana Yarely Salazar gana el Manhattan Beach Grand Prix y apunta a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La ciclista mexicana Yarely Salazar continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al proclamarse campeona de la 63ª edición del Manhattan Beach Grand Prix, celebrado en California, Estados Unidos.

La sinaloense conquistó la prueba como parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde representará a México en la prueba de ruta.

Triunfo contundente en California

Portando los colores del Caldera Medical Aurea Racing, Yarely Salazar volvió a subir a lo más alto del podio tras imponerse en la exigente competencia de critérium, una prueba caracterizada por su velocidad y constantes cambios de ritmo.

La carrera se definió en un intenso embalaje final, donde la mexicana lanzó el ataque definitivo para quedarse con el primer lugar y encabezar un histórico 1-2-3 para su escuadra dentro de la categoría Pro 1-3 Femenil, confirmando el dominio del equipo en territorio californiano.

Este resultado representa un importante impulso para Salazar, quien continúa afinando su nivel competitivo de cara a los próximos compromisos internacionales con la selección mexicana.

Mantiene una destacada gira internacional

El triunfo en California se suma a la sólida gira que Yarely Salazar ha realizado durante las últimas semanas en Norteamérica.

Previamente obtuvo el tercer lugar en el Global Relay Gastown Grand Prix, disputado en Vancouver, Canadá, además de regresar al velódromo internacional durante el VSC Summer Slam 2026, en Carson, California, donde consiguió dos Top 5 en las pruebas de scratch y por puntos.

"Muy contenta con estos resultados y agradecida con mi equipo por su apoyo y el fogueo internacional“, expresó la pedalista mexicana tras conquistar el título.

Ahora, la olímpica regresará a Guadalajara, ciudad donde reside y entrena, para continuar con su preparación antes de viajar a Santo Domingo 2026, donde buscará aportar una nueva medalla para la delegación mexicana.

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