Atlas inicia una nueva etapa; no concretan acuerdo con Diego Cocca

El estratega Diego Cocca no pudo concretar la renovación de su contrato debido a los nuevos lineamientos de la administración deportiva.

Atlas FC y Diego Cocca no lograron un acuerdo para la continuidad del técnico argentino al frente del primer equipo. La noticia sacude al club tapatío a días de iniciar el torneo Apertura 2026, dejando a los Rojinegros sin estratega.

Esta decisión marca el fin de una etapa importante para el equipo, que ahora busca un nuevo director técnico en un momento crucial de su planeación deportiva.

El club explicó que, como parte de un proceso de reingeniería institucional, se sostuvieron diversas conversaciones con Cocca. Sin embargo, pese a la disposición y el esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente.

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La directiva del Atlas reafirmó su compromiso con la institución, señalando que “su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual”, una postura que resalta la filosofía del club ante la situación.

Salida de Cocca genera incertidumbre

La salida de Cocca genera incertidumbre entre la afición, que esperaba ver consolidado el proyecto deportivo bajo su liderazgo, especialmente con el inicio del nuevo certamen a la vuelta de la esquina.

Diego Cocca fue una figura clave en la historia reciente del Atlas, contribuyendo significativamente al desempeño del equipo durante su gestión. Su partida deja un hueco importante en la dirección técnica que deberá ser cubierto con urgencia.

El equipo tapatío se prepara para el Apertura 2026, con el debut programado para el viernes 17 de julio, cuando visite a León en el Estadio Nou Camp. Su primer partido en casa será el 1 de agosto contra Monterrey en el Estadio Jalisco.

Atlas agradeció a Cocca su profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

La “reingeniería institucional y deportiva” mencionada por la nueva administración del club sugiere cambios profundos que van más allá de la conducción estratégica, buscando un nuevo rumbo para el futuro de los Zorros.

La búsqueda de un nuevo entrenador se vuelve la máxima prioridad para la escuadra rojinegra, con el tiempo apremiando antes del inicio del torneo y la necesidad de dar certidumbre al plantel y a sus seguidores.

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JVR