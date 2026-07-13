¿Quién era y de qué murió Rob Dieperink, el árbitro mundialista?

El mundo del futbol se encuentra de luto de nueva cuenta, pues mientras el Mundial de este 2026 continúa, se reportó que el árbitro mundialista Rob Dieperink falleció a los 38 años de edad.

Este lunes la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB, por sus siglas en neerlandés) informó que el árbitro Rob Dieperink había perdido la vida a los 38 años de edad.

La KNVB precisó que Dieperink era un árbitro muy valioso, dedicado, y un gran compañero; además, enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas del árbitro mundialista: “Les deseamos mucha fortaleza y apoyo para afrontar esta gran pérdida.”

Por su parte, la FIFA lamentó la muerte de Rob Dieperink: “En nombre de toda la comunidad futbolística, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a la Federación Neerlandesa de Fútbol. Que descanse en paz.”

Fue apenas el 11 de julio cuando se dio a conocer que el centrocampista de la Selección de Sudáfrica, Jayden Adams, perdió la vida a los 25 años de edad, y a este terrible acontecimiento ahora se suma la muerte del árbitro.

🤕 | Scheidsrechter Rob Dieperink brak zijn enkel tijdens de Katwijkse derby dinsdag, maar maakte toch de 120 minuten vol.



Beterschap, Rob! 💪#quikat pic.twitter.com/MYWMN1Bp7g — ESPN NL (@ESPNnl) September 26, 2019

¿Quién era y de qué murió Rob Dieperink?

Rob Dieperink era un árbitro mundialista que nació en la ciudad de Borculo, Países Bajos, el 18 de abril de 1998, y perdió la vida el 13 de julio del 2026 a los 38 años de edad.

Hasta el momento no se ha especificado la causa de muerte de Rob Dieperink, por lo que esta información no es de conocimiento público; sin embargo, se presume que fue encontrado sin vida al interior de su domicilio.

De acuerdo con la KNVB, el árbitro de futbol profesional dirigió su primer partido en la División de Honor o División Premiere (Eredivisie) de Países Bajos en 2017, y acumuló un total de 248 partidos de futbol profesional.

Rob Dieperink ı Foto: Redes Sociales

Además de desempeñarse dentro de la máxima categoría de la Liga de fútbol de Países Bajos, Rob Dieperink fue árbitro de video (VAR) internacional, e incluso fue parte del equipo que arbitró en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos del 2024.

El 9 abril del 2026 el árbitro neerlandés fue arrestado por la policía británica en un hotel ubicado en Londres, pues fue señalado por cometer presuntamente delitos sexuales en contra de una joven de 17 años de edad.

De acuerdo con el medio neerlandés NL Times, Rob Dieperink se encontraba desempeñando labores de asistente de video en un partido de la UEFA cuando una menor de edad lo señaló por intentarla seducir y mantener un contacto inadecuado con ella.

Debido a que las autoridades no encontraron pruebas suficientes, tras la colaboración del árbitro en la investigación el caso fue desestimado; sin embargo, el árbitro no pudo formar parte de la Copa Mundial de este año, mientras que la UEFA no asignó más partidos a Rob Dieperink.

Rob Dieperink rust zacht pic.twitter.com/juIY7TwonY — Niels Eriks (@nielseriks) July 13, 2026

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