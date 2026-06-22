¡HISTÓRICA! Katia Itzel García arbitrará el duelo entre Túnez y Países Bajos en la Copa del Mundo 2026

La mexicana Katia Itzel García pitará su primer juego varonil de Copa del Mundo en Norteamérica 2026.

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en pitar un juego de Copa del Mundo, luego de que la FIFA la designó para impartir justicia en el duelo entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026.

El ente rector reveló que la silbante de 33 años de edad será jueza central en el encuentro a celebrarse el próximo jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City, donde los neerlandeses intentarán asegurar el primer lugar de su sector, mientras que las Águilas del Cártago tratarán de tener una despedida digna, pues ya están eliminadas del torneo tripartita.

Katia Itzel García se convertirá en la primera mujer mexicana en ser árbitra central en un partido mundialista.



Y apenas la tercera mujer (sin importar nacionalidad) en hacerlo. pic.twitter.com/4WsMVTyG3a — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 22, 2026

Katia Itzel García hará historia en la Copa del Mundo

Katia Itzel García será la tercera mujer en la historia en ser árbitra central en un partido de Copa del Mundo de la FIFA y la segunda en la actual edición de Norteamérica 2026.

La primera en hacerlo fue la francesa Stephanie Frappart en el cotejo entre Alemania y Costa Rica en la fase de grupos de Qatar 2022. La segunda fue la estadounidense Tori Penso, quien llevó a cargo las acciones en el 1-1 entre Chequia y Sudáfrica en la segunda jornada del Grupo A del certamen en curso.

Con esto, Katia Itzel García también se convierte en la primera latina y en la segunda árbitra de la Concacaf en tener la responsabilidad y el privilegio de pitar en un juego varonil de Copa del Mundo.

¿Por quiénes estará acompañada Katia Itzel García?

La FIFA dio a conocer que Katia Itzel García estará acompañada en el Túnez vs Países Bajos por la también mexicana Sandra Ramírez y por eso español José Enrique Naranjo, quienes fungirán como asistente 1 y 2, de manera respectiva.

Por su parte, el paraguayo Juan Gabriel Benítez será el cuarto oficial, mientras que el también guaraní Milcíades Saldívar fue designado como árbitro asistente de reserva.

Katia Itzel García recibió su cuarta asignación en lo que va de la Copa del Mundo 2026, después de que estuvo como cuarta árbitra en los duelos Países Bajos 2-2 Japón, Inglaterra 4-2 Croacia y Estados Unidos 2-0 Australia.

EVG