¿Qué es la misteriosa bebida que la mexicana Katia Itzel García le dio a un árbitro en plena Copa del Mundo?

Durante el partido Estados Unidos vs Australia, de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, se vivió un insólito momento, pues el árbitro central, alemán Felix Zwayer, sufrió una molestia muscular y quedó tendido en el césped. La mexicana Katia Itzel García acudió al rescate.

Parecía que Katia Iztel debutaría en el Mundial 2026 como juez central, pues su compañero Zwayer se acalambró fuertemente. El originario de Alemania estuvo varios minutos en el terreno de juego reponiéndose de sus dolencias musculares. Una bebida entregada por la mexicana salvó el día.

SE LESIONÓ EL ARBITRO



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Y de pronto aparece nuestra flamante Katya Itzel a reanimarlo.... pic.twitter.com/1Ze1ZzCadX — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 19, 2026

¿Qué le dio Katia Itzel García al árbitro central?

En redes sociales se volvió viral el momento en donde Katia Itzel García entra corriendo al terreno de juego para darle un brebaje de color extraño a Felix Zwayer. No se sabe con claridad de qué se trata, pero se dice que puede ser el liquido de los pepinillos.

Esto porque el jugo de los pepinillos ayuda a calmar los calambres, pues ácido acético que hay en el vinagre activa receptores sensoriales que obliga a los músculos hiperactivos y con calambres a relajarse.

Tras unos instantes recuperándose y siendo auxiliado el alemán se puso de pie y siguió dirigiendo el partido con normalidad. La mexicana Katia Iztel vivió su tercera designación como cuarta árbitra en un partido de la Copa del Mundo 2026.

The mysterious concoction given to the referee here is probably pickle juice.



Pickle juice relieves muscle cramps rapidly, often in under two minutes, not by rehydrating the body or restoring electrolytes, but through a reflex in the throat. The acetic acid in the vinegar… pic.twitter.com/hhnMHKZLW0 — Keith Siau (@drkeithsiau) June 19, 2026

Estados Unidos avanza a 16vos de final

La ausencia de Christian Pulisic por lesión no perjudicó en absoluto a la anfitriona Estados Unidos. Los estadounidenses aseguraron su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, imponiéndose con autoridad 2-0 ante Australia. El equipo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino supo sobrellevar la baja de Pulisic para lograr su segunda victoria consecutiva en el Mundial más grande de la historia.

“Christian es uno de los mejores jugadores del mundo y tengo la fe de que podrá recuperarse lo más pronto posible y poder disfrutarle en la cancha ayudando al equipo”, dijo Pochettino. “Confiamos que podrá jugar en el próximo partido. Si queremos salir campeones, vamos a necesitar al equipo completo, todos los jugadores son fundamentales”.

Perder a un jugador de la clase de Pulisic podría haber descarrilado a selecciones estadounidenses anteriores en un Mundial. Pero mucho ha cambiado desde la última vez que fueron anfitriones del torneo en 1994, cuando avanzaron como uno de los mejores terceros. Acto seguido, sucumbieron ante el eventual campeón Brasil en su siguiente partido, en la ronda de octavos de final.

Pulisic, autor de 33 goles en 87 partidos con la selección, se perdió el partido del viernes en el Lumen Field de Seattle por una lesión en el gemelo izquierdo.

En un torneo ampliado a 48 equipos, Estados Unidos encadenó victorias por primera vez en un Mundial desde 1930. Los estadounidenses han marcado seis goles, a uno de su récord de más tantos en una sola edición. Y Pochettino ha logrado sacar aportes en todos los frentes.

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