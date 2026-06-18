Él es Kone, el futbolista de Canadá que sufrió ruptura de tibia ante Qatar en el Mundial 2026

Ismaël Koné, mediocampista de la Selección de Canadá y jugador del Sassuolo de la Serie A, encendió las alarmas durante el partido ante Qatar en el Mundial 2026 tras sufrir una dura lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla.

El volante de 24 años, una de las piezas clave del conjunto norteamericano, se encontraba disputando un duelo decisivo en la fase de grupos cuando una fuerte entrada en el mediocampo cambió por completo el rumbo de su participación en el torneo

La acción ocurrió al minuto 51, en el Estadio Vancouver, en una disputa de balón en el mediocampo que terminó con el jugador tendido en el césped y evidentes gestos de dolor.

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la reacción de Koné? Por favor pic.twitter.com/zsnkGcrf54 — CaptainAlerta (@AlertaCaptain) June 19, 2026

La jugada que cambió el partido

El futbolista de Qatar, Assim Madibo, fue inicialmente amonestado por la falta, pero el VAR intervino para revisar la acción. Tras la repetición, el árbitro rectificó su decisión y mostró la tarjeta roja, dejando a su equipo con un jugador menos.

La atención médica ingresó de inmediato para asistir a Koné, quien fue inmovilizado antes de abandonar el campo entre aplausos de la afición canadiense.

Exato momento em que Ismael koné quebra a perna Jogador da seleção canadense



A pior seleção da copa, até aqui😢😣🚑 pic.twitter.com/f8dGCXLMmv — Hora Do Gol! (@vn_ketelaere) June 18, 2026

Preocupación por una pieza clave de Canadá

Ismaël Koné es una de las figuras emergentes del conjunto norteamericano. Actualmente milita en el Sassuolo de la Serie A, donde ha consolidado su crecimiento como mediocampista de alto recorrido.

A sus 24 años de edad, el jugador ya suma experiencia en competiciones de élite como el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de ser considerado pieza fundamental en el proyecto de Canadá rumbo al Mundial 2026.

De Abiyán a la élite del futbol mundial

Koné nació en Abiyán, Costa de Marfil, pero se formó futbolísticamente en Montreal tras mudarse con su familia en 2010. Ese cambio marcó el inicio de una carrera que lo llevó desde el futbol formativo canadiense hasta la Serie A italiana.

Su perfil combina potencia física, despliegue en el medio campo y capacidad de llegada, características que lo habían convertido en uno de los nombres a seguir del torneo.

Canadá pendiente de su evolución

Tras la lesión, el cuerpo médico no ha emitido un parte oficial sobre su estado, mientras el equipo canadiense espera noticias en medio de una fase de grupos clave.

El golpe llega en un momento determinante para Canadá, que disputa puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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