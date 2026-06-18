Suiza golea a Bosnia y Herzegovina para sumar su primera victoria del Mundial 2026

Suiza se enfrentó a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y los pupilos de Murat Yakin lograron llevarse su primera victoria del torneo tras golear a su rival por marcador de 4-1 en la segunda mitad del cotejo en el Estadio de Los Ángeles.

La primera parte fue muy pareja entre los suizos y bosnios, pero ambas selecciones mantuvieron orden en zona defensiva para no sufrir un tanto en los primeros minutos. Los dos equipos llegaban a este encuentro con un punto para su cuenta y ahora Suiza se acerca a los dieciseisavos de final a falta de una jornada en la fase de grupos.

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El segundo tiempo fue totalmente diferente a la primera parte, ya que se vivieron cuatro goles y una tarjeta roja para Bosnia y Herzegovina, el primer tanto de los suizos llegó al minuto 74 por parte de Johan Manzambi, quien entró de cambio y marcó un golazo de volea dentro del área para iniciar la goleada.

Seis minutos después apareció la tarjeta roja para Bosnia y Herzegovina que condicionó el juego del cuadro de Sergej Barbarez y recibieron tres goles más para terminar con las esperanzas de la afición de Los Dragones en este Mundial 2026, ya que llevan solo un punto de seis posibles.

Johan Manzambi selló su doblete en el encuentro al 90′ de juego, el delantero del Friburgo apareció solo en el área y de primera intención mandó a guardar la de gajos al fondo de las redes de Bosnia y Herzegovina, afirmando que tiene las cualidades necesarias para ser titular en la escuadra europea.

Bosnia y Herzegovina no se fue en ceros en este partido y al 93 de juego Ermin Mahmic sacó un disparo de volea para vencer el marco de Gregor Kobel, el guardameta del Borussia Dortmund, aunque no sirvió de mucho, ya que minutos después los bosnios sufrieron otra anotación.

Granit Xhaka fue el encargado de poner el último clavo en el ataúd de la escuadra de Los Dragones. El jugador Sunderland venció al guardameta rival desde los once pasos con un tiro colocado a la base del poste izquierdo de Nikola Vasilj