Kiblo Caps presenta “Kiblo Fuutbol Atelier”, una colección que eleva la cultura futbolística al terreno del diseño

Kiblo, marca mexicana de gorras nacida en Guadalajara, presenta Kiblo Futbol Atelier, una colección inspirada en la cultura futbolística y en los códigos visuales que han marcado algunas de las épocas más icónicas del deporte.
Lejos de abordar el futbol desde el ruido de la grada o la euforia inmediata del partido, Kiblo Futbol Atelier parte de una mirada más precisa, técnica y contemplativa. Es la calma previa al silbatazo inicial, la lectura del ritmo, la comprensión del juego y la estética que existe detrás de sus símbolos.
La colección convierte referencias icónicas de los mundiales de 1974, 1986, 1990 y 1998 en un sistema visual atemporal. A través de logos planos, tipografías técnicas, paletas limitadas y detalles discretos, Kiblo construye una propuesta que se siente vintage, collector y contemporánea al mismo tiempo.
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Kiblo Futbol Atelier entiende al futbol como un lenguaje visual. Cada pieza funciona como una reinterpretación de archivo: no busca gritar una referencia, sino integrarla con sobriedad y con intención. El resultado es una colección con códigos internacionales, diseñada para conectar con quienes viven el futbol más allá del marcador: desde la memoria, el diseño, la estética y la cultura.
Kiblo habla de futbol desde otro lugar
Con esta propuesta, Kiblo reafirma su capacidad para construir colecciones que cruzan territorios creativos. La marca toma elementos del deporte más popular del mundo y los traduce al universo del headwear con una mirada sofisticada, donde cada gorra se convierte en una pieza de conversación.
“Nos interesaba hablar del futbol desde otro lugar. No queríamos hacer una colección obvia, sino construir piezas que retomaran la memoria visual de ciertos mundiales y la llevaran a un lenguaje más sobrio, técnico y atemporal”, comparte Charles De la Torre, Director Creativo de Kiblo Caps.
La colección también funciona como una declaración de la visión de Kiblo: una marca mexicana capaz de dialogar con referencias globales sin perder identidad. Desde Guadalajara, Kiblo continúa explorando nuevas formas de entender la gorra como una pieza de diseño, archivo y cultura.
Kiblo Fútbol Attelier está disponible en su página de internet (https://kiblocaps.com/), en Mercado Libre, Liverpool, Marketplace y boutiques seleccionadas.
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