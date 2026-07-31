Santiago Gimenez y su emotivo gesto tras la muerte de Franco Baresi (VIDEO)

Santiago Gimenez formó parte del homenaje que el Milan hizo en memoria de Franco Baresi.

El futbolista mexicano Santiago Gimenez se unió al homenaje que los jugadores del Milan le rindieron al legendario exlíbero Franco Baresi, quien falleció este 31 de julio a los 66 años de edad, a causa de complicaciones pulmonares derivadas de una enfermedad oncológica.

En un video que circula en redes sociales se observa al atacante de la Selección Mexicana en el círculo que formaron el resto de los integrantes del conjunto rossonero mientras guardaba un minuto de silencio en honor a ‘L’eterno capitano’, una de las máximas leyendas en la historia de la institución.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

En el centro del grupo se colocó la camiseta del Milan con el apellido Baresi y el histórico número 6 que portó el mítico exdefensa durante los 20 años que formó para de Il Diavolo.

El emotivo mensaje del Milan a Franco Baresi

El mexicano Santiago Gimenez y el resto de los futbolistas e integrantes del Milan rindieron este emotivo homenaje a Franco Baresi desde Perth, Australia, donde tendrá algunos partidos correspondientes a la pretemporada.

“Unidos en recuerdo. En Perth, Rúben Amorim, su personal y todo el equipo guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi”, señaló el cuadro rossoneri al respecto.

Los aficionados del Milan resaltaron el gesto que los integrantes del club tuvieron hacia el monarca mundial con Italia en España 1982 y multicampeón con el Milan, equipo con el que ganó un total de 21 títulos, entre ellos tres Champions League.

Futuro incierto de Santiago Gimenez con el Milan

La Temporada 2026-2027 será la tercera en la que Santiago Gimenez forme parte de las filas de la escuadra italiana.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha reportado que sus representantes trabajan en encontrarle un nuevo equipo ante la falta de continuidad con el Milan.

Fiorentina, Lazio y Porto serían algunos clubes que han mostrado interés en hacerse de los servicios de Santiago Gimenez antes de que cierre el mercado de fichajes.

El Bebote ha hecho siete goles en 37 encuentros oficiales con el Milan desde su llegada a Italia en febrero de 2025.

EVG