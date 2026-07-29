¡Guerra en Italia por Santiago Giménez! Dos gigantes de la Serie A preparan ofertas millonarias

Después de una campaña muy discreta con el Milan y un lamentable Mundial con México, el futuro deportivo de Santiago Giménez puede cambiar drásticamente antes del cierre del mercado de fichajes, pues reportes de medios internacionales lo ponen en la órbita de dos clubes de la Serie A de Italia.

Con información de Calciomercato, Santi Giménez se encuentra en la lista de posibles fichajes del Lazio y Fiorentina, clubes que se encuentran en búsqueda de jugadores para mejorar su rotación de plantilla y ahí puede entrar el ariete mexicano, quien sufrió una lesión de tobillo en el último duelo de México en la Copa del Mundo.

Según portales especializados, el valor de mercado de Santiago Giménez es de al rededor de 20 millones de dólares, un precio considerable si tomamos en cuenta que viene de una campaña de cero anotaciones en la Liga Italiana y su reciente lesión.

El panorama de Santi Giménez en Milan

Santiago Giménez se lesionó con la Selección Mexicana en el partido contra Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Terminó en el césped y este incidente complica su regreso al equipo italiano.

Se dice que Santi Giménez estaría de regreso en los terrenos de juegos hasta finales de agosto, si ningún equipo lo ficha permanecerá en el Milan y deberá empezar a ganarse su titularidad, pero no será sencillo.

Una vez recuperado, Giménez sería el suplente de Gonçalo Ramos, delantero de Portugal quien llega al Milan para ser el titular. El mexicano deberá competir con el lusitano y la idea sería que tenga actividad de agosto a enero, para que el club rojinegro lo pueda vender.

Santiago Giménez no ha correspondido a las expectativas en el Milan, en donde ha quedado mucho a deber y tiene tan solo siete goles en todas las competencias, cuando ha disputado 37 compromisos. Además ha dado seis asistencias.

El Bebote llegó a Italia desde el Feyenoord, en donde fue uno de los mejores delanteros de Países Bajos, con grandes actuaciones, como los duelos ante el Bayern Múnich en la Champions League. Sin embargo, quedó demostrado la diferencia de niveles entre una liga y otra, pues con el cuadro de la Eredivisie anotó 65 dianas en 105 compromisos.

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