Santiago Giménez con destino en la MLS; Orlando City ofrece una millonada como si fuera el mejor del mundo

Santiago Giménez realizó su debut en un Mundial ante Corea del Sur en Guadalajara.

Santiago Giménez no ha tenido el desempeño esperado en el AC Milan y después de debutar en la Copa del Mundo del 2026, un equipo de la Major League Soccer (MLS) ya puso el ojo en el delantero mexicano y soltarían una millonaria oferta para hacerse de los servicios del hijo de Christian “Chaco” Giménez.

Con información de Daniele Longo, periodista italiano especialista en fichajes, el Orlando City prepara una oferta de 30 millones de dólares por Santiago Giménez y le pagarían un sueldo anual de 4.6 millones de billetes verdes, el doble de lo que recibe en el AC Milan en la actualidad.

Santiago Gimenez recibió un sorpresivo elogio de uno de sus exentrenadores. ı Foto: Facebook de Santiago Gimenez

El AC Milan ya tiene nuevo técnico para la próxima campaña

El AC Milan dejó ir la oportunidad de jugar la Champions League la siguiente campaña, por los malos resultados que consiguieron en las últimas jornadas de la Serie A, así que tendrán que conformarse con disputar la Europa League en la campaña que inicia tras el Mundial 2026.

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El conjunto rossoneri dejó ir a Massimiliano Allegri después del fracaso de la campaña pasada y traer a Ruben Amorim, quien salió del Manchester United por no conseguir los resultados esperados por el club, así que el estratega portugués tendrá que definir con quién cuenta para la temporada que sigue.

De momento, los delanteros que tiene en su baraja son Santiago Giménez y Niclas Füllkrug, aunque ninguno de ellos ha conseguido afianzarse con la titularidad del conjunto italiano y podrían buscar a un ariete para la próxima campaña.

Santiago Gimenez durante un partido del Milan en la actual campaña. ı Foto: Reuters

Estos son los números de Santiago Giménez con el AC Milan

Santiago Giménez llamó la atención del AC Milan cuando el mexicano portaba los colores del Feyenoord, donde se convirtió en una figura del club y pasó su mejor momento desde su llegada al futbol de Europa.

El canterano del Cruz Azul lleva 37 encuentros con los rossoneri, solo ha podido marcar siete goles y dar seis asistencias, además de que las lesiones han mermado su continuidad con el Milan en las campañas pasadas.

El mejor registro goleador lo tiene en el Feyenoord, club en el que anotó 65 goles en 105 encuentros, pero en el AC Milan no ha podido despuntar y el Orlando City ya piensa en ficharlo para lo que resta de la campaña en la MLS.

DCO