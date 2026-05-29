Santiago Giménez acepta su crisis y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

El delantero mexicano Santiago Giménez habló antes de la Copa del Mundo 2026 sobre lo que fue su temporada con el AC Milan, aceptando que las críticas que ha recibido por los aficionados por su nivel de juego con válidas. Lo que enciente alarmas rumbo al torneo por el nivel de juego en el que puede llegar.

"Estoy siendo criticado justamente. Soy delantero y la afición quiere ganar, quiere goles y en un club como el Milan debe estar en Champions League luchando los primero puestos y no logramos el objetivo, en un club tan grande no te puedes permitir eso, las críticas son justas”, dijo Santiago Giménez.

Antes del duelo entre México y Australia, uno de los últimos juegos amistoso antes del arranque del Mundial 2026, el ariete del Milan dijo que los señalamientos en su contra son justos, pues es el delantero de un equipo grande no solo en Italia, sino en Europa misma, y que los aficionados rossoneri siempre quieren pelear por títulos.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional PSG recibe la mejor noticia de cara a la final de la Champions ante el Arsenal

Santi Giménez, quien terminó la campaña con pocos minutos, aceptó que la lesión lo afectó demasiado y por lo mismo no pudo estar al cien por ciento de sus capacidades. Incluso tuvo que ser operado y calificó su campaña en la Serie A como engañosa.

Giménez terminó la campaña 2025-2026 con 16 partidos jugados de 38 posibles en la Serie A y sin goles. El Bebote no pudo marcar ningún tanto, pero repartió dos asistencias. Mala temporada considerando que Santi es delantero.

“Esta un poco disfrazado el mal momento, vino la lesión, no he estado al cien por ciento, ha sido una temporada medio engañosa pero al final los números están ahí y creo que ha sido una mala temporada”, comentó el exjugador del Cruz Azul y del Feyenoord.

Pese a la lesión, los pocos minutos en el Milan, la falta de gol en sus momentos sano, las críticas de aficionados, Santiago Giménez parece estar seguro en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. El Bebote habló sobre lo que espera para el torneo.

“Tengo por delante un sueño que se está asomando y no solo lo quiero vivir, sino que quiero prepararme y hacerlo de la mejor manera”, indicó el ariete sobre su convocatoria de Javier Aguirre al Tricolor.

aar