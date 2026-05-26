Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se unen a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue integrando jugadores a los trabajos de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este martes se unen a la plantilla Santiago Giménez y Obed Vargas, pero no son los únicos, pues Johan Vásquez llega el miércoles.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Santiago Giménez, del Club AC Milan, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid, se integran el día de hoy, martes 26 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México”, inicia el mensaje.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/K3pCmxb1Jz — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 26, 2026

Johan Vásquez llega un día más tarde a la Selección Mexicana

Como menciona el comunicado, Giménez y Vargas ya están en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde desde hace semanas los seleccionados ya están trabajando al mando de Javier Aguirre.

El ‘capitano’ Johan Vásquez llegará un día más tarde. Poco a poco los jugadores que militan en el extranjero se han estado reportando en el CAR. “Asimismo, Johan Vázquez, del Genoa CFC, se incorporará a la concentración de la SNM el día miércoles 27 de mayo”, agrega el desplegado.

Entre los elementos mexicanos que juegan en el extranjero y que ya están en el Tricolor están Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez. Falta Raúl Jiménez, quien alcanzaría al resto de los seleccionados en Los Ángeles.

“Los tres futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistoso previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indica.

A la Selección Mexicana le restan dos partidos amistosos de preparación. Faltan más jugadores por reportar, como el caso de Germán Berterame o César Chino Huerta, quienes aparecen en la lista de 55 jugadores para el Mundial, pero no han sido llamados a la concentración.

“La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo”, termina.

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