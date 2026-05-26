Futbol Nacional

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se unen a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue integrando jugadores a los trabajos de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026

Santiago Giménez en un entrenamiento de la Selección Mexicana
Santiago Giménez en un entrenamiento de la Selección Mexicana Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

La Selección Mexicana sigue integrando jugadores a los trabajos de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este martes se unen a la plantilla Santiago Giménez y Obed Vargas, pero no son los únicos, pues Johan Vásquez llega el miércoles.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Santiago Giménez, del Club AC Milan, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid, se integran el día de hoy, martes 26 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México”, inicia el mensaje.

Johan Vásquez llega un día más tarde a la Selección Mexicana

Como menciona el comunicado, Giménez y Vargas ya están en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde desde hace semanas los seleccionados ya están trabajando al mando de Javier Aguirre.

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El ‘capitano’ Johan Vásquez llegará un día más tarde. Poco a poco los jugadores que militan en el extranjero se han estado reportando en el CAR. “Asimismo, Johan Vázquez, del Genoa CFC, se incorporará a la concentración de la SNM el día miércoles 27 de mayo”, agrega el desplegado.

Entre los elementos mexicanos que juegan en el extranjero y que ya están en el Tricolor están Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez. Falta Raúl Jiménez, quien alcanzaría al resto de los seleccionados en Los Ángeles.

“Los tres futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistoso previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indica.

A la Selección Mexicana le restan dos partidos amistosos de preparación. Faltan más jugadores por reportar, como el caso de Germán Berterame o César Chino Huerta, quienes aparecen en la lista de 55 jugadores para el Mundial, pero no han sido llamados a la concentración.

“La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo”, termina.

aar

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