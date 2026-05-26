Michael Jordan revoluciona las redes con un mensaje directo a Pep Guardiola y filtra el destino del entrenador (VIDEO)

Pep Guardiola se despidió del Manchester City luego de una década como su entrenador. Durante su estancia hizo el equipo azul un contendiente en la Premier y ganador de la Champions League. En el acto de su salida recibió un mensaje especial de Michael Jordan, quien reveló que el destino del español es el campo de golf.

Jordan, la máxima leyenda de la NBA, protagonizó un mensaje para el estratega español. “Hola, Pep, soy Michael Jordan. Solo quiero felicitarte por una carrera increíble. Disfruta tu retiro. Buena suerte en el campo y mantén los tiros rectos. Felicidades”, dijo.

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Guardiola tuvo una despedida diga de su carrera en el estadio del Manchester City.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en el verano de 2016 y guió al equipo a seis títulos de la Premier y a su primera corona de la Champions en 2023. La cosecha de trofeos de Guardiola incluyó esta temporada un doblete doméstico con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA.

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Condujo al City al triplete en 2023, al ganar la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa FA, igualando la hazaña del Manchester United de más de 20 años antes, en 1999.

“Nunca podría haber imaginado la cantidad de amor que he encontrado. Es un honor increíble, enorme, ser su entrenador, estar aquí 10 años”, afirmó Guardiola, de pie en el centro del campo en el Etihad Stadium y dirigiéndose al público.

Las lágrimas comenzaron mucho antes del pitido final: Guardiola se emocionó y se frotó los ojos mientras dos de sus servidores más leales, Bernardo Silva y John Stones, también se despedían y recibían pasillos de honor cuando fueron sustituidos en la segunda parte.

“El hombre que lo cambió todo”, dijo el locutor del estadio mientras Guardiola corría hacia el campo con pantalones caqui y una camiseta color crema, entre los vítores desbordados de los aficionados. “¡10 años más!”, coreaban, lo que llevó a Guardiola a negar con la cabeza, desafiante.

The definition of aura. pic.twitter.com/5yjXybUz4x — Manchester City (@ManCity) May 26, 2026

Tras 17 grandes trofeos y un sinfín de récords, confirmó el viernes que no podía hacer más. Después de convertir al City en el equipo más dominante de su generación en la Liga Premier y en campeón de Europa por primera vez, señaló que había llegado el momento de ceder el mando.

“No lo voy a extrañar por un tiempo”, manifestó el domingo. “Lo siento profundamente... es la decisión correcta”.

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