Panamá revela la lista de convocados para el Mundial y se define el futuro de Adalberto Carrasquilla tras su lesión con Pumas

La Selección de Panamá presentó su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 y una de las grandes incógnitas era si el mediocampista de los Pumas, Adalberto Carrasquilla, estaría dentro de los convocados luego de la lesión en la final de la Liga MX.

En el duelo ante Cruz Azul, por el título del Torneo Clausura 2026, el Coco Carrasquilla salió de cambio por lesión y en el banco de suplentes se le vio entre lágrimas, pero el elemento felino aparece entre los llamados al Mundial por el entrenador Thomas Christiansen.

Lista completa de Panamá para la Copa del Mundo 2026

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos y Roderick Miller

Volantes: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez

Carrasquilla sí fue llamado para el Mundial

Adalberto Carrasquilla, de 27 años, es posiblemente la más grande figura de la Selección de Panamá. Desde sus inicios en Panamá hasta su paso por la MLS en el Houston Dynamo ya era considerado como la joya y esperanza panameña.

Así fue la lesión de Carrasquilla en la final de la Liga MX

Adalberto Carrasquilla enciende las alarmas de Pumas y de la Selección de Panamá después de que salió lesionado del partido de vuelta de la final ante el Cruz Azul. La imagen del mediocampista panameño preocupa por su aparición en el Mundial 2026, ya que necesitó un par de minutos para pararse y salir del campo.

El mediocampista de los Pumas tuvo un choque con Amaury García en el ecuador de la cancha; a pesar de que no se vio que fue un contacto tan fuerte, el panameño se llevó las manos a la parte interior del muslo, se puso boca abajo y pidió la entrada de las asistencias médicas lo más pronto posible.

La baja del Coco en la final fue el comienzo del fin para el Club Universidad, que después se vio en inferioridad con dos hombres menos

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