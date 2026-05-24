Adalberto Carrasquilla sale de la final Pumas vs Cruz Azul por terrible lesión que lo alejaría del Mundial

Adalberto Carrasquilla enciende las alarmas de Pumas y de la Selección de Panamá después de que salió lesionado del partido de vuelta de la final ante el Cruz Azul. La imagen del mediocampista panameño preocupa por su aparición en el Mundial 2026, ya que necesitó un par de minutos para pararse y salir del campo.

El mediocampista de los Pumas tuvo un choque con Amaury García en el ecuador de la cancha; a pesar de que no se vio que fue un contacto tan fuerte, el panameño se llevó las manos a la parte interior del muslo, se puso boca abajo y pidió la entrada de las asistencias médicas lo más pronto posible.

Adalberto Carrasquilla leaves the field injured after this challenge, hard tackle but strangely, he was taken off as the medical staff attended to his groin area.



It's a huge loss for Pumas, and Panama fans will be holding their breath. pic.twitter.com/p9lg7qOYVj — herculez gomez (@herculezg) May 25, 2026

Adalberto Carrasquilla enciende las alarmas de Panamá

Quedan 18 días para que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, en los primeros seis meses del año se han presentado varias lesiones de jugadores que tenían su lugar asegurado para la Copa del Mundo de la FIFA.

Lamentablemente para la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla salió lesionado de la final de la Liga MX y podría peligrar su aparición en el Mundial 2026. El mediocampista de los Pumas es una pieza clave en la escuadra de Los Canaleros y el técnico Thomas Christiansen tendrá que esperar al parte médico del Club Universidad para conocer la magnitud de la lesión.

Panamá aún no ha dado a conocer su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026, pero el técnico de la escuadra canalera tendrá que esperar a Adalberto Carrasquilla para saber si podrá contar con él para disputar el torneo de la FIFA.

DCO