¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Cruz Azul tras ganar la final del Clausura 2026?

Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 después de vencer en la final a Pumas por marcador de 2-1 para conseguir su décimo título del futbol mexicano en su historia, aunque no fue nada sencillo para los cementeros levantar el cetro está temporada.

Pasaron cinco años para que La Máquina volviera a ser campeona de la Liga MX. Joel Huiqui fue el técnico y la mente maestra para que el conjunto de la Noria logrará ser campeón esta temporada y quitará al Toluca como el rey del futbol mexicano.

Estas son las finales que ha ganado Cruz Azul en la Liga MX

Cruz Azul ya puede festejar la ansiada décima estrella en su historia con su afición y podrían realizar algún evento para celebrar con sus familiares esta noche. La primera final que jugaron los de la Noria fue en la temporada 1971-1972 contra el América.

1971-1972: vs. América (Global 4-1)

1972-1973: vs. Atlético Español (Global 3-2)

1973-1974: vs. Atlético Español (Global 4-2)

1978-1979: vs. Pumas (Global 2-0)

1979-1980: vs. Tigres (Global 4-3)

Invierno 1997: vs. León (Global 2-1)

Guard1anes Clausura 2021: vs. Santos (Global 2-2 / 2-1)

En la siguiente temporada los cementeros serán el equipo a vencer en el futbol mexicano al ser los nuevos campeones de la Liga MX y buscarán el bicampeonato para seguir siendo el rey del balompié nacional.

Joel Huiqui, el entrenador mexicano que convirtió en campeón a Cruz Azul

Joel Huiqui llegó a la final del Clausura 2026 y consiguió clasificarse a la final del futbol mexicano para pelear por el título, enfrentándose ante su compatriota Efraín Juárez y ganando la partida para levantar el cetro de la Liga MX.

La última vez que dos entrenadores mexicanos se enfrentaron en la final del balompié nacional fue en el Clausura 2013 cuando Miguel ‘Piojo’ Herrera se vio las caras con Guillermo Vázquez en el encuentro entre América y Cruz Azul.

El título del Clausura 2026 es la primera conquista de Huiqui en la Liga MX y rectifica que los estrategas mexicanos están en un buen momento y lo veremos una campaña más con el Cruz Azul en el Apertura 2026.

DCO