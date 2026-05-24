¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX tras ver a Cruz Azul campeón?

Cruz Azul es campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Terminó el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con Cruz Azul campeón y lo que sigue es esperar el arranque del Apertura 2026, el siguiente semestre del futbol mexicano, que será tan solo tres días antes de la final de la Copa del Mundo 2026.

Por raro que parezca, el Apertura 2026 de la Liga MX inicia con la Jornada 1 el jueves 16 de julio, confirmado por la Asamblea de Dueños. La final del Mundial es el 19 de julio en Nueva York.

Calendario del Apertura 2026 de la Liga MX

Inicio del Torneo Apertura 2026 - 16 de julio

Campeón de Campeones - 25 de julio

Inicio de Liguilla - 19 de noviembre

Final de ida - 10 de diciembre

Final de vuelta - 13 de diciembre

La final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX podría sufrir modificaciones por compromisos internacionales, pero depende de los equipos que lleguen con vida a la serie por el título.

Cruz Azul vence a Pumas en CU

Cruz Azul logró su décima estrella en la Liga MX con un triunfo de 2-1 sobre Pumas en tiempo de compensación en Ciudad Universitaria, donde vino de atrás luego de que caía 1-0 al descanso. Carlos Rotondi fue el héroe de La Máquina con su gol al minuto 95′ La Máquina ganó el Clausura 2026.

La Máquina comenzó el encuentro como en la ida, con vocación ofensiva, y la primera intervención de Keylor Navas llegó al minuto 6 al atajar un disparo de zurda de José Paradela.

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