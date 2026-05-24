Él es Joel Huiqui, el entrenador interino que le dio la décima al Cruz Azul en la final ante los Pumas

Joel Huiqui es el nombre del nuevo técnico campeón de la Liga MX. El entrenador mexicano logró levantar el título con el Cruz Azul como estratega interino después de la inesperada salida de Nicolás Larcamón a una jornada de terminar la fase regular del Clausura 2026.

Tras una batalla de entrenadores mexicanos en la final de la Liga MX, Joel Huiqui fue el vencedor en este enfrentamiento, terminando invicto la liguilla del futbol mexicano y dándole la décima estrella a La Máquina en el partido por el título ante los Pumas.

Joel Huiqui le gana la partida a Efraín Juárez en la final de la Liga MX

Después de 13 años, dos técnicos mexicanos volvieron a enfrentarse en la final de la Liga MX, pero solo uno pudo salir con la mano en alto y en esta ocasión fue el que tiene menos experiencia en la primera división.

Joel Huiqui venció a Efraín Juárez y consiguió su primer título de la Liga MX con el equipo de sus amores, un recuerdo que quedará grabado en la memoria del estratega mexicano al dirigir como interino a La Máquina y darle la décima a la escuadra de la Noria.

Efraín Juárez también demostró que tiene la capacidad de levantar a cualquier equipo, pues unos Pumas que quedaron dos veces eliminados en el play-in, en esta ocasión lograron llegar hasta la final del futbol mexicano; lamentablemente, cayeron derrotados a manos del Cruz Azul.

Joel Huiqui acaba de ser campeón, pero ya piensa en el siguiente torneo

Joel Huiqui consiguió ser campeón de la Liga MX con el Cruz Azul como entrenador interino, dándole su décimo título a La Máquina después de cinco años de espera, pues la última vez que levantaron el trofeo fue en 2021 con Juan Reynoso.

Aunque apenas iniciaron los festejos del Cruz Azul, Joel Huiqui ya tiene la mente en el siguiente torneo, pues en la conferencia de prensa tras el partido, el técnico mexicano dejó en claro que quiere ganar la onceava estrella con La Máquina en la siguiente campaña.

El Apertura 2026 será la oportunidad para los cementeros de convertirse en bicampeones del futbol mexicano y unirse a la lista de equipos que han conseguido este hito, en la que se encuentran: América, León, Pumas y Toluca.

DCO