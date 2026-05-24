Rodolfo Rotondi, de villano ante el América a superhéroe de Cruz Azul contra los Pumas en la final

Rodolfo Rotondi escribió su nombre en la historia de Cruz Azul al marcar el gol que le dio la décima a La Máquina, convirtiéndose en el superhéroe de los cementeros después de su terrible error ante el América en la final del 2024.

El futbolista argentino fue el que realizó la falta dentro del área a Israel Reyes, con la que las Águilas consiguieron el bicampeonato de la Liga MX en el Estadio Azteca. Después de dos años, Rodolfo Rotondi recibió su revancha al marcar el tanto ante Pumas que le dio la victoria a La Máquina en la gran final.

Rodolfo Rotondi festejó su anotación con mucha euforia, corrió por toda la cancha del Estadio Olímpico Universitario para llegar a la grada donde estaba la afición del Cruz Azul y celebrar con todos los fanáticos de La Máquina que se dieron cita para apoyar a los cementeros.