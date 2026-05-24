Liga MX

Rodolfo Rotondi, de villano ante el América a superhéroe de Cruz Azul contra los Pumas en la final

Rodolfo Rotondi fue muy criticado por la afición del Cruz Azul desde que la Máquina perdió la final de la Liga MX ante el América

Rodolfo Rotondi hizo el gol del campeonato.
Rodolfo Rotondi hizo el gol del campeonato. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Rodolfo Rotondi escribió su nombre en la historia de Cruz Azul al marcar el gol que le dio la décima a La Máquina, convirtiéndose en el superhéroe de los cementeros después de su terrible error ante el América en la final del 2024.

El futbolista argentino fue el que realizó la falta dentro del área a Israel Reyes, con la que las Águilas consiguieron el bicampeonato de la Liga MX en el Estadio Azteca. Después de dos años, Rodolfo Rotondi recibió su revancha al marcar el tanto ante Pumas que le dio la victoria a La Máquina en la gran final.

Rodolfo Rotondi festejó su anotación con mucha euforia, corrió por toda la cancha del Estadio Olímpico Universitario para llegar a la grada donde estaba la afición del Cruz Azul y celebrar con todos los fanáticos de La Máquina que se dieron cita para apoyar a los cementeros.

TE RECOMENDAMOS:
Fans del Cruz Azul festejan en el Ángel
Futbol Mexicano

Así celebraron los fans del Cruz Azul en el Ángel de la Independencia (VIDEOS)

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Willer Ditta se hizo de palabras con aficionado de Pumas.
Fuera de Canchas

Willer Ditta casi llega a los golpes con fan de Pumas tras agresión a su hijo en festejos del Cruz Azul (VIDEO)


Google Reviews