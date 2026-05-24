Charly Rodríguez, el campeón del Cruz Azul y MVP de la Liguilla que Aguirre no quiso en la Selección

Carlos Charly Rodríguez se quedó fuera de la prelista de Javier Aguirre para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, pero eso no afectó su nivel y durante la Liguilla del Clausura 2026 demostró ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX y llevó al Cruz Azul al campeonato.

Charly Rodríguez lleva años siendo de los mejores mediocampistas del futbol mexicano y aunque en clave Tricolor no ha sido de lo más destacado, semana a semana entrega actuaciones de 10 puntos con La Máquina.

Javier Aguirre no lo quiso entre los 12 jugadores de la Liga MX que tienen su lugar asegurado en el Mundial, pero eso no le importó a Charly Rodríguez, quien se quedó para darle el décimo título al Cruz Azul y lo hizo como el mejor jugador de la Liguilla.

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