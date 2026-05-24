Pumas vs Cruz Azul: Así fue el autogol de Rubén Duarte que le regresa la esperanza a La Máquina en la final (VIDEO)

El español Rubén Duarte cometió el autogol con el que Cruz Azul empató 1-1 a Pumas en el partido de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario.

Carlos Rotondi envió un centro al área para Christian Ebere. Rubén Duarte se adelantó al nigeriano y en su intento por impedir el remate introdujo el balón en su arco.

La Máquina revive en CU



Se empata el partido con este autogol.



Pumas 1-1 Cruz Azul pic.twitter.com/0ybxRIXbrX — Edgar Enríquez (@edgarenriquez_) May 25, 2026

Pumas se había adelantado con anotación de Robert Morales en el primer tiempo. Poco tiempo después, Cruz Azul sufrió otro duro golpe tras la salida de José Paradela por lesión.

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¿Cuándo llegó a Pumas Rubén Duarte?

El español Rubén Duarte se unió a la plantilla de Pumas en el Apertura 2024, por lo que el Clausura 2026 es su cuarto torneo en la Liga MX.

El zaguero originario de Almería llegó al conjunto felino procedente del Alavés. Previamente había militado en el Espanyol.

EVG