¡Problemas en CU! Autoridades cierran accesos ante intento de ingreso de aficionados sin boletos para la final (VIDEO)

Aficionados sin boleto intentaron entrar al Estadio Olímpico Universitario para la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul.

El caos se presentó en Ciudad Universitaria momentos antes del Pumas vs Cruz Azul de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que autoridades cerraron varios accesos al Estadio Olímpico Universitario ante el intento de ingreso de aficionados sin boleto.

Aglomeraciones y momentos de tensión se vivieron a las afueras del inmueble, lo que obligó al reforzamiento de los filtros de acceso al mismo con el objetivo de evitar incidentes mayores.

Autoridades cerraron varios accesos del Estadio Olímpico Universitario luego de que aficionados intentaron ingresar sin boleto a la final entre Pumas y Cruz Azul.#Pumas #CruzAzul #LigaMX #FinalLigaMx #CU #WRadio pic.twitter.com/L1XwEU2ytu — W Radio México (@WRADIOMexico) May 24, 2026

Algunos reportes señalan que en distintos puntos de acceso al Estadio Olímpico Universitario hubo empujones y movimiento de vallas de contención de parte de algunos aficionados que buscaban ingresas sin boleto al duelo definitivo entre Pumas y Cruz Azul.

Pumas y Cruz Azul se reencuentran en una final

Pasaron 45 años para que Pumas y Cruz Azul volvieran a verse las caras en una final de Liga MX, pues no lo hacían desde la Temporada 1980-1981.

Aquella ocasión la gloria se la llevaron los del Pedregal después de imponerse 4-2 en el marcador global, en los que fueron los últimos partidos de Hugo Sánchez con los auriazules antes de partir a Europa.

EVG