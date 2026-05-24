Checo Pérez abandona el GP de Canadá tras perder uno de sus neumáticos (VIDEO)

Checo Pérez no pudo terminar el GP de Canadá después de que la suspensión de su monoplaza le realizó una mala jugada y, antes de entrar a los pits, el neumático derecho terminó por romperse, así que el mexicano se va de Montreal con un terrible DNF.

Se corría la vuelta 41 del Gran Premio de Canadá cuando Checo Pérez se dirigía a los pits, pero antes de entrar a boxes, la suspensión del monoplaza del mexicano terminó por romperse, lo que generó que ‘El Ministro de Defensa’ no terminara la carrera por primera vez en la temporada.

El momento en el que se quiebra la suspensión del coche de Checo 🇲🇽



pic.twitter.com/qVnLsMO3qQ — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) May 24, 2026

Checo Pérez aún no consigue sus primeros puntos de la temporada

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 este año para ser piloto de Cadillac, pero el mexicano ha estado en los últimos puestos de la parrilla en las primeras carreras de la temporada, aunque este DNF ayudará a que el equipo mejore en ese aspecto.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, no ha podido terminar dentro de las posiciones que otorgan puntos y tanto él como Cadillac aún se encuentran en el fondo de la tabla tanto de pilotos como de Constructores, aunque aún quedan varias carreras para intentar sumar unidades.

La siguiente carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 será el domingo 7 de junio cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco, el regreso de la máxima categoría del automovilismo a Europa. El piloto mexicano tendrá dos semanas de descanso para mejorar el monoplaza con su equipo.

DCO