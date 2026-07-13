¡No es broma! En Perú registran a casi 600 bebés con el nombre de Erling Haaland tras el Mundial 2026

En Perú se está viviendo una Haalandmanía, pues de acuerdo con información de medios internacionales cerca de 600 recién nacidos fueron registrados como “Haaland” o “Erling Haaland”, esto luego de las grandes actuaciones del delantero noruego en la Copa del Mundo 2026.

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú, 593 bebés llevan su nombre en honor al Androide. Cuatro infantes fueron registrados como “Erling Braut Haaland”, nombre completo del futbolista. Como “Erling Haaland” aparecen 91 peruanos y como “Haaland” son 468 ciudadanos.

Por si había duda del jugador que más impacto generó entre los aficionados en la Copa del Mundo 2026. La tendencia refleja lo destacado que fue el paso del futbolista del Manchester City con Noruega en el torneo, en donde llegaron hasta los cuartos de final.

La travesía de la Selección Noruega en el Mundial de Norteamérica terminó tras caer derrotados por Inglaterra en la ronda de los ocho mejores selecciones.

Los seleccionados vikingos fueron recibidos como héroes por sus aficionados. Incluso a la llegada de Haaland a su país generó revuelo en redes sociales, pues aterrizó con un mapache en sus brazos y una bolsa grande.

Erling Haaland, de 25 años de edad, es uno de los personajes que más se han ganado el corazón de los aficionados. El carisma del exjugador del Borrusia Dortmund le ha hecho ganarse muchos aficionados al rededor del mundo y ahora hasta dejar un legado con su nombre.

¿Cuántos goles anoto Erling Haaland en el Mundial 2026?

Erling Haaland confirmó que también puede brillar en el escenario más grande del futbol. En su debut en la Copa del Mundo el delantero del Manchester City anotó siete goles, siendo uno de los mejores artilleros del certamen en tres sedes.

El ritmo goleador de Haaland en el Mundial 2026 puso a Noruega en su mejor participación en un torneo de la FIFA, alcanzando los cuartos de final ante Inglaterra, en donde se quedaron cerca de sorprender a los Tres Leones tras iniciar ganando. Al final los campeones en 1966 remontaron con dos goles de Jude Bellingham.

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